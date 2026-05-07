Garda de Mediu a confiscat 33 de tone de deșeuri la Sintești – Jilava. Fenomenul arderilor ilegale, „un mecanism economic ilegal”

Garda Națională de Mediu a anunțat confiscarea a 33 de tone de deșeuri în urma unui control desfășurat la începutul acestei săptămâni în zona Sintești – Jilava.

Este una dintre zonele unde sunt semnalate mereu arderi ilegale de deșeuri.

Conform unui comunicat de presă, acțiunea a fost realizată de comisarii Comisariatului Județean Ilfov, împreună cu Jandarmeria Română.

În urma verificărilor au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, două măsuri de sistare a activității și a fost făcută o sesizare penală care completează un dosar deja existent.

Totodată, autoritățile au confiscat 33 de tone de deșeuri cu valoare din amplasamente neautorizate.

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că fenomenul arderilor ilegale este unul complex și este nevoie de intervenții coordonate între mai multe instituții.

„Combaterea arderilor ilegale presupune intervenții coordonate între toate instituțiile cu atribuții. Vorbim despre un fenomen complex, cu implicații de mediu, dar și economice, sociale și de ordine publică, care cere acțiune pe întreg lanțul. Această acțiune este una dintre intervențiile operative derulate constant, în ultimile luni, la Sintești și nu numai, pentru combaterea acestui fenomen.”

Ministra a precizat că, în paralel cu acțiunile din teren, au fost făcute investiții prin PNRR pentru înnoirea echipamentelor folosite de comisari.

„În paralel, am investit, prin PNRR, în dotarea comisarilor din teren cu echipamente moderne – drone, bodycam-uri și sisteme de monitorizare – care cresc capacitatea de intervenție și calitatea probatoriului. În paralel, am finalizat un proiect de ordonanță de urgență pentru reglementarea mai strictă a fluxurilor de produse second-hand, astfel încât să limităm sursele care alimentează aceste activități ilegale și să obținem rezultate serioase”, a declarat Diana Buzoianu.

La acțiune au participat 41 de persoane, dintre care 11 comisari ai Gărzii Naționale de Mediu și 30 de jandarmi. Verificările au fost făcute inopinat și s-au concentrat pe sancționarea faptelor care încalcă legislația de mediu și regimul deșeurilor.

Autoritățile spun că fenomenul arderilor ilegale funcționează ca „un mecanism economic ilegal”, alimentat de fluxuri necontrolate de deșeuri. Combaterea acestuia presupune presiune constantă.

Controale și sancțiuni pentru arderile ilegale

Datele prezentate de Garda de Mediu arată o creștere semnificativă a activității de control în ultimii ani. Numărul controalelor a crescut de la 35.185 în 2021 la peste 47.500 în 2024, adică o majorare de peste 35%.

În același timp, valoarea sancțiunilor aplicate a crescut de la aproximativ 107 milioane de lei în 2021 la peste 163 milioane de lei în 2025.

Potrivit instituției, în 2025 au fost dispuse 430 de măsuri de sistare a activității și peste 260 de sesizări penale anual. Doar în zona arderilor ilegale au fost realizate 643 de controale, au fost aplicate sancțiuni de aproape 10 milioane de lei și au fost confiscate peste 1.500 de tone de deșeuri.

Comparativ cu anul 2021, activitatea de control a crescut cu aproape 30%, valoarea sancțiunilor cu peste 31%, iar măsurile de sistare a activității cu peste 17%.

Garda de Mediu mai spune că echipamentele cumpărate prin PNRR, precum dronele, camerele bodycam și camerele de bord, au schimbat modul de intervenție în teren.

Toate acestea ajută la documentarea cazurilor și întărirea probelor folosite în procedurile administrative și judiciare.