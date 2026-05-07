Aproximativ 40 de pasageri au coborât de pe nava afectată de focarul de hantavirus înainte ca alerta sanitară să fie extinsă

Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe al Olandei, la o zi după ce nava MV Hondius a plecat din portul Praia, din Capul Verde, cu aproape 150 de pasageri și membri ai echipajului la bord, mai svrie AP. Focarul a atras atenția internațională după moartea unui turist olandez aflat la bord. Soția acestuia a coborât împreună cu trupul bărbatului pe insula Sfânta Elena, teritoriu britanic izolat din Atlanticul de Sud. Femeia a plecat ulterior spre Africa de Sud cu un zbor comercial, însă a murit după ce s-a prăbușit într-un aeroport din Johannesburg.

Compania olandeză care operează nava confirmase anterior doar debarcarea femeii și a soțului său, fără să menționeze că alte zeci de persoane au părăsit vasul în aceeași perioadă.

Autoritățile încearcă să refacă traseul pasagerilor

Între timp, autoritățile sanitare încearcă să identifice toate contactele persoanelor care au coborât de pe navă. Un alt caz a fost confirmat în Elveția, unde un bărbat testat pozitiv pentru hantavirus ar fi părăsit nava tot pe insula Sfânta Elena înainte să se întoarcă în Europa. Mișcările sale exacte nu sunt încă clare. Oficialii olandezi nu au precizat unde se află în prezent ceilalți pasageri care au debarcat.

Nava își continuă traseul

În ciuda focarului, nava de croazieră și-a continuat călătoria spre Insulele Canare, în Spania. Autoritățile sanitare încearcă acum să limiteze răspândirea virusului, în timp ce investigațiile privind sursa infectării continuă. Hantavirusul este o boală rară, transmisă de obicei prin contact cu rozătoare infectate sau cu excrementele acestora. În unele cazuri, infecția poate provoca complicații severe respiratorii sau renale.