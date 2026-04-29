Cipru, una dintre destinațiile europene preferate în 2026: zboruri directe, vreme stabilă și vacanțe accesibile

Zboruri directe din mai multe orașe din România

Unul dintre principalele avantaje ale insulei este logistica simplă. Turiștii români pot ajunge în Cipru prin zboruri directe nu doar din București, ci și din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu și Craiova, prin turoperatorul Join UP! România.

Durata zborului este de sub trei ore, ceea ce transformă destinația într-o opțiune potrivită atât pentru vacanțe de o săptămână, cât și pentru escapade mai scurte. După aterizare, transferul de la aeroporturile din Larnaca și Paphos către majoritatea stațiunilor durează, de regulă, aproximativ o oră.

Insula este compactă, drumurile sunt bine întreținute, iar deplasările între plaje, orașe și obiective turistice sunt ușor de gestionat.

Vreme stabilă și sezon turistic lung

Un alt motiv pentru care Cipru atrage tot mai mulți turiști este vremea. Insula beneficiază de aproximativ 320 de zile însorite pe an, iar sezonul cald este lung și stabil.

Brizele marine și umiditatea mai scăzută fac temperaturile de vară mai ușor de suportat, inclusiv în perioadele de vârf. Zilele de plajă, excursiile în Munții Troodos sau plimbările de seară pot fi incluse ușor în program, fără schimbări constante cauzate de vreme.

Peisaje fotogenice și „lux discret”

Cipru este apreciat și pentru peisajele sale fotogenice. Hotelurile, terasele, piscinele și plajele creează o atmosferă mediteraneană relaxată, asociată tot mai des cu ideea de „lux discret”.

Printre hotelurile care mizează pe acest tip de experiență se numără City of Dreams Mediterranean și Amarande. Acestea pun accent pe atmosferă, confort și estetică naturală, mai degrabă decât pe spectaculosul excesiv.

Plaje potrivite pentru familii

Pentru familii, insula oferă unele dintre cele mai potrivite plaje din Europa. În zone precum Protaras și Fig Tree Bay, intrarea în apă este lină, iar marea este calmă și caldă.

Cipru se află constant printre destinațiile europene cu numeroase plaje certificate Blue Flag, indicator important pentru calitatea apei, curățenie și siguranță. Copiii mai mari au la dispoziție și parcuri acvatice, precum WaterWorld din Ayia Napa, inspirat din mitologia antică.

Limassol, destinație pentru muncă remote și lifestyle urban

Insula câștigă teren și în rândul celor care îmbină vacanța cu munca remote. Limassol, în special, a devenit un centru important pentru companii din domeniile IT și financiar.

Internetul stabil, acoperirea mobilă bună și disponibilitatea rețelelor 5G în zonele principale susțin acest stil de viață flexibil. În zone precum Limassol Marina, munca din cafenele sau spații informale face parte din ritmul obișnuit al orașului.

Gastronomie mediteraneană și vinuri locale

Experiența cipriotă este completată de gastronomie. Halloumi la grătar, măslinele, uleiul de măsline, vinurile locale și Commandaria, vinul dulce tradițional al insulei, sunt printre elementele care definesc bucătăria locală.

Pentru turiștii români, gastronomia cipriotă este ușor de abordat, fiind familiară ca structură, dar puternic influențată de specificul mediteranean.

Pachete turistice cu prețuri clare

În ceea ce privește costurile, Cipru rămâne o destinație accesibilă prin pachete turistice cu prețuri clare, care pot include zboruri, transferuri și asigurări.

Prin Join UP! România, o vacanță de o săptămână pornește de la aproximativ 480 de euro de persoană. Printre hotelurile recomandate pentru raportul calitate-preț se numără Flora Hotel Apartments Apt Class „A” din Protaras, cu tarife de la 440 de euro de persoană cu mic dejun, Tsokkos Gardens Hotel 4* din Protaras, de la 658 de euro de persoană cu demipensiune, și Christofinia Hotel 4* din Ayia Napa, de la 703 euro de persoană cu demipensiune.