UE analizează posibilitatea acordării unei flexibilități fiscale limitate în domeniul energetic

Uniunea Europeană ia în calcul utilizarea „mecanismelor de flexibilitate existente” din cadrul fiscal ca parte a răspunsului la criza energetică, a precizat, vineri Comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, după reuniunea miniștrilor de finanțe din zona euro, desfășurată în Cipru.
Daiana Rob
22 mai 2026, 15:41
„În prezent, analizăm politicile, inclusiv opțiunile de politică fiscală, pentru a aborda cât mai eficient criza, inclusiv prin utilizarea flexibilităților existente în cadrul nostru”, a declarat Dombrovskis în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Euronews. 

Reamintim că luni, premierul Italiei, Giorgia Meloni i-a adresat o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care premierul solicita o mai mare flexibilitate bugetară pentru a ajuta la gestionarea costurilor energiei care continuă să se majoreze.

Chestiunea a fost ridicată din nou cu prilejul reuniunii Eurogupului desfășurate, vineri. De această dată, ministrul italian al Economiei și Finanțelor, Giancarlo Giorgetti a adus în discuție acest subiect.

Deși propunerea nu a stârnit o dezbatere îndelungată, mai mulți miniștri au făcut referire directă la solicitarea Italiei, a declarat un oficial al UE pentru sursa citată. Nu toți dintre miniștrii au luat cuvântul sau au abordat tema flexibilității fiscale, ceea ce sugerează că nu există un consens clar, dar și că în rândul reprezentanților zonei Euro există opinii divergente, a precizat pentru Euronews un oficial care a asistat la reuniune.

Potrivit președintelui Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, discuțiile au reflectat poziții divergente, ceea ce indică faptul că în prezent nu există sprijin unanim pentru propunerea inițiată de Meloni.

Sustenabilitatea fiscală a blocului, importantă

Deși s-a arătat deschis față de flexibilitatea fiscală, Dombrovskis a subliniat că orice măsură trebuie să asigure sustenabilitatea fiscală.

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a participat și ea la discuțiile privind răspunsul fiscal la șocul prețurilor la energie, abordând o perspectivă asemănătoare.

„Am subliniat că măsurile fiscale ar trebui să respecte ceea ce numesc principiul celor trei T: temporare, țintite și adaptate. Orice abatere de la aceste principii ar fi contraproductivă și ar putea duce la o orientare diferită a politicii monetare”, a declarat Lagarde în cadrul unei conferințe de presă.

Uniunea Europeană examinează și opțiuni pentru a aborda impactul economic mai larg al războiului din Orientul, inclusiv creșterea prețurilor la energie și consecințele acestora asupra gospodăriilor și industriei.

