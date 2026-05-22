Cum funcționa CINEMAGOAL, aplicația de streaming ilegală din Italia. Rețeaua, destructurată de poliție

Poliția financiară din Italia a anunțat, vineri, că a destructurat o rețea complexă de piraterie digitală care a cauzat un prejudiciu de aproape 300 de milioane de euro unor companii internaționale de streaming digital precum Sky, DAZN, ​Netflix, Disney+ și Spotify.
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
22 mai 2026, 12:24, Știri externe
Rețeaua a fost construită în jurul unei aplicații, numită CINEMAGOAL, care conecta dispozitivele utilizatorilor la servere din străinătate care decriptau ilegal conținutul de streaming, a potrivit poliției Guardia di Finanza, citate de Reuters. 

Aceste mașinării virtuale funcționau non-stop pe teritoriul Italiei, captând și retransmițând la fiecare trei minute codurile de acces ale abonamentelor legitime înregistrate pe numele unor titulari de cont fictivi, potrivit polițiștilor italieni.

Sistemul ocolea verificările de securitate ale platformelor de streaming și nu necesita o conexiune asociată direct cu o anumită adresă IP, ceea ce îngreuna detectarea utilizatorilor. Abonamentele erau oferite la prețuri cuprinse între 40 și 130 de euro pe an.

Procurorii din Bologna, în colaborare cu Eurojust, organismul de cooperare judiciară al UE, au confiscat serverele străine care stocau date de decriptare și codul sursă al aplicației, operațiuni desfășurate în paralel în Franța și Germania, potrivit polițiștilor italieni.

De asemenea, poliția financiară din Italia a descoperit utilizarea unor dispozitive tradiționale de streaming ilegal, cunoscute în Italia sub denumirea de „pezzotto”. Oamenii legii vor aplica amenzi cuprinse între 154 și 5.000 de euro celor 1.000 de utilizatori ai sistemelor piratate identificați.

