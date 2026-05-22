Mesajul tranșant al noului premier maghiar despre războiul din Ucraina. Ce nu va face și ce vrea Ungaria

Noul premier al Ungariei, Péter Magyar, a transmis un mesaj clar despre războiul din Ucraina. Politicianul care l-a surclasat în alegerile parlamentare pe Viktor Orban a spus ce nu va face și ce vrea Ungaria în legătură cu criza ucraineană.
sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
22 mai 2026, 12:30
Mesajul despre Ucraina a fost trimis în timpul unui interviu acordat ZIB, un popular jurnal de știri din Austria. Premierul maghiar a spus că nu va trimite militari în Ucraina.

„Nu planificăm să trimitem militari ungari în Ucraina”, a spus Péter Magyar adăugând că nici nu există un pan internațional definitivat privitor la discuția despre militari străini.

Prim-ministrul Ungariei a mai spus că soluția pentru rezolvarea crizei este un acord de pace cu garanții reale pentru Ucraina. Acestea trebuie să garanteze integritatea și independența Ucrainei.

„Știți, integritatea teritorială a Ucrainei a fost garantată în 1994 în Memorandumul de la Budapesta, care, bineînțeles, a fost semnat la Budapesta. Și problema este că scena internațională nu și-a îndeplinit cu adevărat sarcina și nu a garantat integritatea și independența Ucrainei. Iar acum avem nevoie de un acord de pace cu garanții de securitate reale”, a explicat Péter Magyar.

Noul premier maghiar are o atitudine mult mai prietenoasă față de Ungaria în comparație cu fostul lider Viktor Orban. După ce a preluat mandatul, Péter Magyar a spus că vrea să discute cu oficialii ucraineni pentru a îmbunătăți relațiile dintre cele două țări.

