Ucraina ridică avertismentul de călătorie pentru Ungaria după alegeri

Ministerul de Externe din Ucraina a decis să elimine recomandarea prin care cetățenii erau sfătuiți să evite deplasările în Ungaria, după încheierea alegerilor de duminică seară, scrie Ukrinform.

Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Andrii Sybiha, printr-un mesaj public. Decizia vine în contextul în care autoritățile de la Kiev consideră că tensiunile din perioada alegerilor au scăzut.

„În legătură cu încheierea campaniei electorale de ieri din Ungaria, Ministerul Afacerilor Externe anulează recomandarea anterioară ca cetățenii să evite călătoriile în Ungaria. Această campanie, care din păcate a fost plină de manipulări cu privire la Ucraina, a trecut acum. În consecință, riscurile sporite de provocări care au dus la aceste restricții au scăzut și ele”, se arată în comunicat.

Oficialul ucrainean a transmis că autoritățile de la Kiev privesc rezultatul alegerilor maghiare ca pe o oportunitate pentru relansarea relațiilor bilaterale.

„Alegerea poporului maghiar a demonstrat dorința sa de a trăi în pace, securitate și prosperitate – de a trăi într-o Ungarie cu adevărat independentă, care face parte dintr-o Europă unită și liberă, mai degrabă decât o zonă de influență a Moscovei… Alegerea maghiarilor a marcat, de asemenea, înfrângerea politicilor de șantaj și a propagandei anti-ucrainene”, se arată în postare.

În același timp, ministrul a declarat că urmează o perioadă de reconstrucție a dialogului dintre cele două state.

„Vom lucra pentru a restabili relațiile de bună vecinătate în interesul ambelor țări ale noastre și al Europei în ansamblu”, a declarat ministrul de externe.

Alegerile parlamentare din Ungaria au avut loc pe 12 aprilie, iar rezultatele preliminare indică victoria liderului opoziției Péter Magyar și a formațiunii sale, Tisza.