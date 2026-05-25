Diplomații străini au vizitat zonele lovite de atacurile rusești din Kiev după bombardamentele masive

Diplomați din peste 70 de țări au vizitat locurile afectate de atacurile rusești din Kiev împreună cu ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha.
Nițu Maria
25 mai 2026, 17:02, Știri externe
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, împreună cu reprezentanți a peste 70 de misiuni diplomatice străine din Ucraina, a vizitat locurile afectate de atacurile rusești din Kiev. Aceștia au și depus flori în memoria victimelor.

Ministerul ucrainean de Externe a relatat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Facem apel la comunitatea internațională să răspundă ferm la terorismul rusesc. Sunt necesare semnale clare către Moscova că suntem uniți, că vom răspunde ferm, că Ucraina va primi sisteme suplimentare de apărare aeriană și rachete și că Ucraina va deveni cu siguranță membră a UE. În aceste locuri de atac, vedem clar cum răspunde inamicul la eforturile pașnice ale Ucrainei și ale aliaților săi. Prin urmare, este necesară o presiune sporită asupra Moscovei”, a declarat Sybiha în timp ce se adresa diplomaților străini.

De asemenea, el a recunoscut că este recunoscător față de Serviciul de Urgență de Stat  pentru salvarea de vieți omenești și munca lor neobosită la locurile atacurilor rusești.

În primele ore ale zilei de 24 mai, forțele ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei folosind drone și rachete lansate din aer, mare și de la sol, desfășurând un total de 690 de arme aeriene. Kievul a fost principala țintă a atacului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iurii Ihnat, Rusia a lansat, de asemenea, o rachetă de tip Oreshnik într-o zonă din apropierea orașului Bila Țerkva, trasă de la poligonul de tragere Kapustin Yar.

În total, aproximativ 100 de persoane au fost rănite în Ucraina în atac, iar patru au fost ucise.

