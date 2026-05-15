Volodimir Zelenski cere presiuni internaționale asupra Rusiei după atacul devastator din Kiev

Volodimir Zelenski cere comunității internaționale să crească presiunea asupra Rusiei după atacul asupra Kievului, în urma căruia au murit 24 de persoane, inclusiv trei copii.
Nițu Maria
15 mai 2026, 11:00, Știri externe
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un nou apel către comunitatea internațională, după atacul masiv al Rusiei asupra Kievului de joi, 14 mai. Liderul ucrainean a cerut presiuni mai mari asupra Moscovei de a înceta loviturile.

Potrivit Ukrinform, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj pe Telegram în care a condamnat atacurile rusești și a declarat că astfel de acțiuni nu pot fi tolerate.

„O Rusie ca aceasta nu poate fi niciodată normalizată – o Rusie care distruge în mod deliberat vieți și speră să rămână nepedepsită. Este nevoie de presiune. Ucraina este cea care apără Europa și lumea, astfel încât astfel de atacuri, în care sunt uciși copii, să nu se răspândească mai mult. De aceea, sprijinul pentru apărătorii vieții trebuie să continue. Apărarea împotriva rachetelor balistice este întotdeauna necesară. Le mulțumesc partenerilor care continuă să investească în inițiativa PURL și să dezvolte coaliția noastră antibalistică. Toate acestea trebuie implementate. Sunt recunoscător tuturor celor care nu au tăcut și au condamnat acest atac sălbatic”, a declarat acesta.

Președintele ucrainean a anunțat și că operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat la locul unde o clădire rezidențială din Kiev a fost lovită de o rachetă rusească.

„Primii noștri respondenți de la Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei au lucrat continuu mai mult de o zi. Rușii au demolat practic o întreagă secțiune a clădirii cu racheta lor. Douăzeci și patru de persoane au fost ucise în urma acestui atac, inclusiv trei copii. Condoleanțe familiilor și celor dragi. Toți cei care au fost răniți sau și-au pierdut casa trebuie să primească asistența necesară”, a spus Zelenski.

Potrivit autorităților ucrainene, 48 de persoane au fost rănite în urma atacului asupra Kievului, printre acestea aflându-se și doi copii. Președintele le-a mulțumit echipelor de intervenție, inclusiv Serviciului de Urgență de Stat și Poliției Naționale, pentru eforturile depuse în sprijinul victimelor.

În urma tragediei, ziua de vineri, 15 mai, a fost declarată Zi de Doliu în Kropîvnîțkîi pentru victimele atacului rusesc din Kiev.

