Atac masiv rus asupra Kievului: un mort, 36 de răniți și o clădire parțial prăbușită

Puțin înainte de ora 1:00, Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis alertă aeriană la nivel național. Rusia lansase bombardiere MiG-31, iar fiecare regiune a țării era în pericol de a fi lovită de rachete balistice. Primele explozii au fost auzite în Kiev la ora 3:08. Serii de rachete balistice au lovit capitala între 3:15 și 3:44 dimineața. La ora 8:30, alerta era încă activă, conform kyivindependent.com.

Long hours of massive Russian attack on Kyiv. Multiple destruction, residential building devastated, people trapped underneath. Weak dictator taking revenge on civilians.

Clădire rezidențială prăbușită parțial în districtul Darnytskyi

Componente structurale ale unui bloc rezidențial s-au prăbușit, iar echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de căutare și salvare. „Optsprezece apartamente au fost distruse. Unsprezece persoane au fost salvate din clădire”, a declarat primarul Vitali Klitschko.

Alimentarea cu apă a fost întreruptă în partea de est a Kievului în urma atacului.

Incendii și distrugeri în mai multe cartiere

Resturile unei drone au provocat un incendiu pe acoperișul unui bloc de cinci etaje din districtul Dniprovskyi. Un bloc de 12 etaje din districtul Obolonskyi a fost lovit de resturi, izbucnind un incendiu. O mașină a luat foc în districtul Solomyanskyi. O clădire neterminată de 25 de etaje a fost și ea avariată.

Atacul nocturn, continuarea unui asalt din timpul zilei

Bombardamentul de noapte a urmat unui atac masiv desfășurat în după-amiaza zilei de 13 mai. Rusia lansase atunci cel puțin 800 de drone în mai multe valuri, vizând orașe din toată Ucraina, inclusiv regiuni din extremul vest. Atacurile diurne uciseseră cel puțin 14 persoane și răniseră peste 80, printre care copii și membri ai echipelor de intervenție.

Președintele Zelenski avertizase că Rusia ar putea urma valurile de drone cu rachete, pentru a copleși apărarea aeriană și a provoca „cât mai multă durere și suferință posibil”. Avertismentul s-a confirmat.