Prima pagină » Social » „Mulțumesc, România!" Mesajul transmis de Olena Zelenska după întâlnirea cu Mirabela Grădinaru la București

Într-o postare publicată după întrevederea avută în marja summitului B9, Olena Zelenska a mulțumit României pentru sprijinul acordat Ucrainei „din prima zi a invaziei ruse” și a enumerat proiectele umanitare, educaționale și culturale dezvoltate în parteneriat cu autoritățile române.
Facebook/Olena Zelenska
Luiza Moldovan
13 mai 2026, 18:54, Politic
Soția președintelui Ucrainei, Olena Zelenska, a anunțat, după întâlnirea avută la București cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, că România va deveni a 27-a țară care se alătură Coaliției Globale pentru Studii Ucrainene.

Într-o postare publicată după întrevederea desfășurată în marja Summitului B9, Olena Zelenska a precizat că aceasta este a doua întâlnire cu Mirabela Grădinaru, după cea din luna martie de la Washington.

„Sunt recunoscătoare acestei țări”

„Ne-am întâlnit cu prima-doamnă a României, Mirabela Grădinaru, în martie, în marja summitului Shaping the Future Together, organizat de Melania Trump, la Washington. Astăzi mă bucur să mă reîntâlnesc cu colega mea română deja la București”, a scris Olena Zelenska.

Soția liderului ucrainean a mulțumit României pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul invaziei ruse.

„Sunt recunoscătoare acestei țări și poporului român pentru sprijinul constant acordat Ucrainei încă din prima zi a invaziei ruse. O direcție separată este ajutorul umanitar”, a transmis aceasta.

„România a ajutat cu purificatoare de apă”

Olena Zelenska a menționat că România a oferit sisteme de purificare a apei după distrugerea barajului de la Kahovka și a contribuit la proiecte educaționale prin Olena Zelenska Foundation.

„România, de exemplu, a ajutat cu purificatoare de apă după ce rușii au aruncat în aer rezervorul Kahovka, s-a alăturat inițiativei Warmth for Ukraine și a contribuit la fundația mea în cadrul proiectului de dotare a elevilor cu dispozitive pentru învățământ la distanță. Mulțumesc, România!”, a scris aceasta.

Potrivit Olenei Zelenska, Bucureștiul se numără printre cele 119 orașe din 59 de țări incluse în proiectul ghidurilor audio în limba ucraineană.

Memorandumuri academice și culturale

„Bucureștiul este una dintre cele 119 locații din 59 de țări în care ghidurile audio în limba ucraineană funcționează deja”, a precizat aceasta.

Ea a adăugat că, în cursul vizitei la București, vor fi semnate memorandumuri cu universități din București, Cluj-Napoca și Suceava.

„Astăzi România va deveni a 27-a țară ale cărei universități se alătură Coaliției Globale pentru Studii Ucrainene”, a scris Olena Zelenska.

Totodată, aceasta a anunțat că a invitat-o pe Mirabela Grădinaru la cea de-a șasea ediție a Summitului Primelor Doamne, organizat în Ucraina.

