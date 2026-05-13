Mirabela Grădinaru a primit-o pe Olena Zelenska la Cotroceni. Rolul întâlnirii

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a primit-o miercuri pe Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Întâlnirea dintre cele două are loc la Palatul Cotroceni.
Galerie Foto 5
Foto: Administrația Prezidențială
Diana Nunuț
13 mai 2026, 16:26, Politic
Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost primită miercuri, la Palatul Cotroceni, de către Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

Întâlnirea dintre cele două a fost anunțată încă de marți de Administrația Prezidențială, însă

Miercuri, la sosirea în România cu ocazia participării la summitul B9 de la București, președintele ucrainean Zelenski a făcut o postare pe pagina sa de X, în care anunța și care este scopul întâlnirii dintre Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska.

„Olena (soția președintelui Zelenski – n.r.) se va întâlni cu Prima Doamnă a României și va participa la semnarea unor memorandumuri privind aderarea universităților românești la Coaliția Globală a Studenților Ucraineni. Mulțumim tuturor celor care sunt alături de Ucraina!”, este mesajul lui Zelenski publicat pe X.

