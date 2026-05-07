Marco Rubio, primit de Papa Leon al XIV-lea. Ce au discutat cei doi

Secretarul de stat american Marco Rubio a fost primit, joi, de Papa Leon al XIV-lea. Cei doi s-au angajat în comun, în cadrul unei întâlniri de joi, să îmbunătățească relațiile dintre Vatican și Washington, într-un moment în care președintele american Donald Trump l-a atacat în repetate rânduri pe suveranul pontif.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
07 mai 2026, 21:29, Știri externe

Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit joi, la Vatican, cu Papa Leon al XIV-lea. Cei doi „și-au reînnoit angajamentul comun de a promova relații bilaterale bune”, a declarat Vaticanul într-un comunicat, potrivit Reuters.

Ambasada SUA pe lângă Sfântul Scaun a declarat pe X că Suveranul Pontif și Rubio au discutat „subiecte de interes comun în emisfera vestică”.

Pe de altă parte, Vaticanul a precizat, în comunicatul său, că întâlnirea lor a inclus, de asemenea, un schimb de opinii „cu privire la situațiile de la nivel regional și internațional, acordându-se o atenție deosebită țărilor afectate de război, tensiuni politice și situații umanitare dificile, precum și necesității de a lucra neîncetat pentru pace”.

Rubio s-a întâlnit, de asemenea, și cu înalți oficiali ai Vaticanului, inclusiv cu diplomatul de rang înalt, cardinalul italian Pietro Parolin.

Întâlnirea dintre cei doi vine în contextul în care relațiile dintre Washington și Vatican au devenit tensionate după ce Papa Leon a criticat războiul lansat de SUA și Israel împotriva Iranului. În replică, Trump l-a criticat pe acesta pe rețelele sociale de mai multe ori în aprilie, numindu-l la un moment dat pe pontif „groaznic”. La momentul respectiv, premierul italian Giorgia Meloni a luat apărarea Suveranului Pontif, calificând drept „inacceptabile” cuvintele adresate de Trump Papei.

