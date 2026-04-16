Cum s-a ajuns la încetarea focului dintre Israel și Liban? Explicațiile Casei Albe

Casa Albă a prezentat joi modul în care s-a concretizat armistițiul dintre Liban și Israel în ultimele două zile, începând de la o întâlnire pe care secretarul de stat, Marco Rubio, a avut-o marți cu ambasadorii din Israel și Liban.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de CNN, Libanul a recunoscut în timpul acestei întâlniri că Hezbollah este o „problemă reciprocă”.

Miercuri seară, președintele Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, în care Netanyahu a fost de acord cu armistițiul „în anumite condiții”.

Nu au fost oferite detalii suplimentare referitor la acești termeni.

Președintele american i-a cerut apoi lui Rubio să-l sune pe președintele Libanului, Joseph Aoun. În timpul acestei conversații, care a avut loc miercuri noaptea, Marco Rubio a reușit să obțină un acord cu Libanul privind armistițiul.

Joi dimineață, Donald Trump a vorbit cu președintele libanez, Joseph Aoun, la telefon, iar ulterior a urmat o altă discuție inițiată de președintele american, cu Benjamin Netanyahu, pentru a finaliza acordul.

Potrivit Casei Albe, Departamentul de Stat lucra simultan cu guvernele respective pentru a formula un memorandum de înțelegere pentru armistițiu.

Departamentul de Stat a publicat joi o declarație în șase puncte care prezintă termenii armistițiului, despre care a spus că a fost convenit de Israel și Liban. Punctele includ dreptul Israelului de a lua în continuare „toate măsurile necesare în autoapărare” și posibilitatea ca armistițiul să fie prelungit.

De asemenea, președintele Donald Trump a numit joi perspectiva unei întâlniri la Casa Albă între Israel și Liban „foarte interesantă”.

„Cred că vom avea o întâlnire”, a declarat el reporterilor, adăugând că aceasta ar putea avea loc la Casa Albă „în următoarea săptămână sau două”.