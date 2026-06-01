Explozie într-un depozit minier din Myanmar: Cel puțin 43 de persoane, ucise. Între victime se află și copii

Zeci de echipe de salvare, dar și organizații caritabile au folosit, luni, utilaje de excavare pentru a recupera cadavrele persoanelor ucise în urma exploziei la un depozit minier din Myanmar.
Sursă foto: captură ecran X
Daiana Rob
01 iun. 2026, 19:16, Știri externe
Explozia s-a petrecut, duminică, la prânz, în satul Kaungtup din statul Shan, în apropierea frontierei cu China.

Între victime se află și copii

Potrivit Armatei Naționale de eliberare Ta’ang, grupul rebel ce controlează zona, numărul morților a ajuns la 43, între care se află inclusiv 7 copii. Estimările anterioare variau între 38 și 45 de morți.

Potrivit grupului, 112 persoane, între care 25 de copii au fost răniți. 37 dintre răniți se află în stare critică. Există îngrijorări că numărul victimelor ar putea crește.

„Operațiunile de salvare și centralizarea cifrelor privind victimele erau încă în curs”, se arată în comunicatului publicat de sursa citată.

Stabilirea numărului exact de victime a fost complicată pentru că multe dintre cadavre au fost sfâșiate din cauza exploziei.

Zonele miniere, controlate de miliții armate

Zonele bogate în resurse din Myanmar, multe dintre ele, sunt controlate de diverse miliții armate, care luptă sporadic împotriva Guvernului central, în încercarea de a obține autonomie. Operațiunile miniere din aceste zone sunt, în mare parte, nereglementate. În consecință, accidente precum alunecările de teren mortale sunt destul de frecvente.

Potrivit forțelor de eliberare Ta’ang, în mină erau explozibili precum Gelignită, utilizată în mineritul local și exploatări de piatră. Aceasta poate să devină instabilă, dacă nu este depozitată corespunzător.

Localnicii nu știau că depozitul minier se aflau explozibili

Locuitorii din micul sat din Kaungtup, unde s-a petrecut explozia, au precizat că nu li s-a spus niciodată că în depozitul minier existau explozibili. O anchetă specifică a cauzei exploziei este în curs de desfășurare, potrivit miliției Ta’ang.

Minele din zonă produc materii prime pentru siliciu metalic — o substanță industrială esențială utilizată în semiconductori, panouri solare și aliaje de aluminiu — sunt situate în zone montane la aproximativ 15 kilometri sud-vest de orașul Namhkam, după cum au declarat pentru Associated Press doi locuitori din zonă.

Exploatate în comun de miliție și oameni de afaceri chinezi

Locuitorii, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a-și proteja siguranța, au afirmat că minele sunt exploatate în comun de miliția Ta’ang, dar și de oameni de afaceri chinezi. Minele sunt inaccesibile pentru majoritatea locuitorilor.

Industria minieră din Myanmar este unul dintre principalii furnizori mondiali de elemente din pământuri rare, cupru, staniu și pietre prețioase, în special jad și rubine, și este principalul furnizor al Chinei, unde materialele extrase sunt prelucrate și rafinate.

