O explozie a blocat 12 persoane într-o mină de cărbune din Columbia

Jorge Emilio Rey, guvernatorul provinciei Cundinamarca din Columbia, a declarat pe platforma de socializare X că în momentul exploziei, care a avut loc luni după-amiază, în mină se aflau 15 mineri, dar a adăugat că trei dintre aceștia au reușit să scape din mină „pe cont propriu”.

Unul dintre ei a fost transportat la spital, potrivit AP.

Mina este situată în Sutatausa, o localitate aflată la aproximativ 74 km de capitala Bogota și la 2.500 de metri deasupra nivelului mării.

Echipele de salvare și ambulanțele au sosit la fața locului luni pentru a ajuta minerii blocați.

Accidentele miniere sunt frecvente în centrul Columbiei, unde zeci de mici operatori exploatează mine de cărbune și smaralde.

În 2023, 11 mineri au fost uciși de o explozie la o altă mină de cărbune din Sutatausa. În 2020, 11 mineri au murit în timpul unui accident minier în Cucunuba, o altă localitate din provincia Cundinamarca.