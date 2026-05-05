Prima pagină » Știri externe » O explozie a blocat 12 persoane într-o mină de cărbune din Columbia

O explozie a blocat 12 persoane într-o mină de cărbune din Columbia

Cel puțin doisprezece mineri sunt blocați în interiorul unei mine de cărbune din centrul Columbiei, au declarat luni seara oficialii, în urma unei explozii pe care autoritățile au atribuit-o acumulării de gaze.
O explozie a blocat 12 persoane într-o mină de cărbune din Columbia
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
05 mai 2026, 03:51, Știri externe

Jorge Emilio Rey, guvernatorul provinciei Cundinamarca din Columbia, a declarat pe platforma de socializare X că în momentul exploziei, care a avut loc luni după-amiază, în mină se aflau 15 mineri, dar a adăugat că trei dintre aceștia au reușit să scape din mină „pe cont propriu”.

Unul dintre ei a fost transportat la spital, potrivit AP.

Mina este situată în Sutatausa, o localitate aflată la aproximativ 74 km de capitala Bogota și la 2.500 de metri deasupra nivelului mării.

Echipele de salvare și ambulanțele au sosit la fața locului luni pentru a ajuta minerii blocați.

Accidentele miniere sunt frecvente în centrul Columbiei, unde zeci de mici operatori exploatează mine de cărbune și smaralde.

În 2023, 11 mineri au fost uciși de o explozie la o altă mină de cărbune din Sutatausa. În 2020, 11 mineri au murit în timpul unui accident minier în Cucunuba, o altă localitate din provincia Cundinamarca.

Recomandarea video