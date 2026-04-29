Un miliardar s-a oferit să preia 80 dintre „hipopotamii de cocaină” ai lui Pablo Escobar, pe care Columbia vrea să-i sacrifice

Hipopotamii sunt descendenți ai animalelor aduse în țară în anii 1980 de Pablo Escobar, unul dintre cei mai mari baroni ai drogurilor din Columbia, care dorea să aibă una dintre cele mai mari grădini zoologice private din America Latină, cu o mare varietate de animale, potrivit CNN.

De atunci, populația lor a crescut exploziv, ajungând la aproximativ 160 de exemplare, iar prezența lor pune acum în pericol speciile autohtone.

Acum câteva săptămâni, Columbia a anunțat că intenționează să sacrifice 80 dintre aceste animale, stârnind o dezbatere.

Ambani a cerut guvernului columbian să reconsidere decizia, propunând să le găzduiască la centrul său de salvare.

„Acești 80 de hipopotami nu și-au ales locul în care să se nască și nici nu au creat circumstanțele cu care se confruntă acum”, a spus el într-o postare pe rețelele de socializare. Aceste animale „sunt ființe vii, conștiente, și dacă avem capacitatea de a le salva printr-o soluție sigură și umană, avem responsabilitatea de a încerca”.

Propunerea

În orașul Jamnagar, din statul Gujarat, Ambani a fondat centrul de conservare Vantara, care adăpostește peste 150.000 de animale din peste 2.000 de specii sălbatice, potrivit site-ului său oficial.

Aici propune să relocheze 80 dintre hipopotamii columbieni, care trăiesc în prezent în jurul Hacienda Nápoles, o proprietate rurală situată în Puerto Triunfo, departamentul Antioquia, care a aparținut odată lui Escobar și este acum folosită pentru activități turistice.

„Suntem dispuși să primim și să îngrijim acești hipopotami într-un mediu special conceput și îmbogățit, menit să le garanteze bunăstarea și, în același timp, să reflecte caracteristicile cheie ale habitatului lor actual”, se arată într-o declarație publicată luni, semnată de directorul general al Vantara, Vivaan Karani, în numele lui Ambani.

Decizia guvernului columbian, „contestată respectous”

În scrisoarea adresată ministrului columbian al Mediului și Dezvoltării Durabile, Irene Vélez Torres, directorii Vantara fac un apel pentru a „contesta respectuos” decizia guvernului columbian.

CNN a contactat autoritățile Vantara pentru mai multe detalii despre propunere.

Dacă guvernul columbian aprobă cererea, aceasta ar fi pusă în aplicare „în strictă conformitate cu aprobările, permisele, procesele de due diligence, cerințele de biosecuritate și planificarea logistică necesare”, a explicat Karani în declarație, oferind îngrijire „pe viață” pentru animale în conformitate cu principiul „de a nu cauza rău niciunei ființe vii”.

Autoritățile Vantara au transmis că sunt „pe deplin disponibile” să se angajeze într-un dialog cu guvernul columbian pentru a analiza inițiativa și și-au exprimat intenția de a se întâlni cu oficiali din administrația președintelui Gustavo Petro, cărora le-au adresat o invitație de a vizita facilitățile centrului de salvare.

Ambani, fondatorul Vantara și fiul președintelui și directorului general al Reliance Industries Limited (RIL), considerată cea mai mare corporație privată din India, se declară iubitor de animale. „În animale îl văd pe Dumnezeu, iar Vantara este un templu”, spune el. A ajuns în știrile internaționale în 2024, când s-a căsătorit cu Radhika Merchant, într-o nuntă precedată de sărbători fastuoase care au durat luni de zile.

Specii invazive

Măsura de autorizare a sacrificării a 80 dintre aceste exemplare se datorează creșterii necontrolate a speciilor invazive în bazinul râului Magdalena, a declarat ministrul Vélez la anunțarea deciziei.

„Fără această acțiune, este imposibil să controlăm populația și, așa cum am văzut deja, estimările sugerează că până în 2030 am avea cel puțin 500 de hipopotami care ar afecta ecosistemele noastre și speciile native, precum lamantinul și broasca țestoasă de râu. Din responsabilitate față de ecosistemul nostru, trebuie să luăm aceste măsuri”, a declarat oficialul într-o conferință de presă pe 13 aprilie.

Cu câteva săptămâni înainte, Ministerul Mediului din Columbia a declarat că explorează alternative, cum ar fi relocarea unor animale în țări precum Ecuador, Peru, Filipine, India, Mexic, Republica Dominicană, Africa de Sud și Chile; însă aceste opțiuni nu au avansat „din cauza restricțiilor internaționale și a limitărilor operaționale”.

Hipopotamul a fost inclus în lista speciilor exotice invazive din Columbia în martie 2022, ceea ce a permis ulterior guvernului să elaboreze măsuri de control al acestei specii, care trăiește aproximativ 40-50 de ani.