Alegeri prezidențiale în Columbia: un fan al lui Trump și un candidat de stânga merg în turul 2

Candidatul de dreapta Abelardo de la Espriella, un admirator al lui Donald Trump, a ieșit pe primul loc în alegerile pentru președinția Columbiei, urmat îndeaproape de senatorul de stânga Iván Cepeda, susținut de actualul președinte Gustavo Petro.
Laura Buciu
01 iun. 2026, 13:17, Știri externe
Candidatul de dreapta și admirator al lui Trump, Aberaldo de la Espriella, a preluat conducerea într-un tur al alegerilor prezidențiale strâns disputat din Columbia, și merge în turul doi cu Iván Cepeda, un aliat al președintelui demisionar al Columbiei, Gustavo Petro.

Cepeda a obținut 41% din voturi, în timp ce de la Espriella a obținut 44% din voturi, 99,98% din rezultate fiind numărate de autoritățile electorale, potrivit Euronews.

A fost o performanță mai bună decât se aștepta pentru De la Espriella, în vârstă de 47 de ani, un avocat, cântăreț și creator de haine pro-Trump care se autointitulează „Tigrul” și s-a autointitulat un outsider care încalcă normele politice.

Președinția se va decide în turul 2

Cepeda este un senator progresist care a promis să ducă la bun sfârșit un plan ambițios de a obține „pace totală” prin negocierea unor acorduri de pace cu gherilele și bandele criminale. El a condus constant sondajele în perioada premergătoare votului de duminică, dar în săptămânile premergătoare alegerilor, de la Espriella a câștigat rapid sprijin, promițând că va reprima grupările armate.

Însă Cepeda și Petro au semănat îndoieli în rezultatele primului tur, susținând fără dovezi că sute de mii de voturi au fost manipulate și că actorii străini au manipulat rezultatele alegerilor.

Cepeda a declarat că așteaptă ca autoritățile electorale să examineze rezultatele înainte de a accepta alegerile.

„Vom comenta rezultatele din această seară doar atunci când comisiile de numărare a voturilor vor clarifica pe deplin ce s-a întâmplat”, a spus Cepeda, deși a recunoscut că alegerile se vor decide în al doilea tur.

El a promis că va învinge „extrema dreaptă fascistă” în al doilea tur din 21 iunie, asociindu-și rivalul cu mafioții.

 

