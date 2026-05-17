Peru merge la vot pe 7 iunie: Fujimori și Sánchez, în turul doi al alegerilor prezidențiale

Autoritățile electorale din Peru au confirmat duminică rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, stabilind că Keiko Fujimori și Roberto Sánchez vor înfrunta în turul doi programat pe 7 iunie, potrivit AP.

Consiliul Electoral Național a validat numărătoarea finală a voturilor publicată vineri, după ce niciunul dintre cei 35 de candidați nu a reușit să obțină mai mult de jumătate din voturile valabile – prag necesar pentru câștigarea alegerilor din primul tur.

Cine sunt candidații

Keiko Fujimori, congresmenă în vârstă de 50 de ani și fiica regretatului fost președinte Alberto Fujimori, a obținut 17,19% din voturi – aproximativ 2,8 milioane – în numele partidului Fuerza Popular.

Este pentru a patra oară când aceasta ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale din Peru.

Contracandidatul său, Roberto Sánchez, reprezentant al partidului Juntos por el Perú și fost ministru al comerțului exterior în guvernul lui Pedro Castillo, a acumulat 12,03% din voturi, adică peste 2 milioane de sufragii.

Provocări pentru turul doi. Tema campaniei – combaterea criminalității

Ambii candidați pornesc cu un handicap semnificativ: peste 70% dintre alegători nu i-au votat în primul tur, ceea ce îi va obliga să construiască coaliții largi pentru a avea șanse reale de victorie pe 7 iunie.

Scrutinul are loc într-un context marcat de o profundă criză politică.

În ultimul deceniu, Peru a fost guvernat de opt președinți diferiți, în mijlocul unor confruntări repetate între Parlament și puterea executivă, iar protestele din 2022-2023 s-au soldat cu moartea a 50 de manifestanți.

Principala temă a campaniei rămâne combaterea criminalității, îngrijorarea numărul unu a peruanilor, în ciuda faptului că economia țării, bazată în mare parte pe minerit, a dovedit o rezistență remarcabilă la turbulențele politice.