Prima pagină » Știri externe » Două avioane ale Marinei SUA s-au prăbușit la un spectacol aerian din Idaho

O coliziune spectaculoasă între două avioane militare a întrerupt duminică un show aerian din statul american Idaho. Patru parașute s-au deschis pe cer în fața mulțimii înmărmurite de spectatori.
X/Confidential Post
Luiza Moldovan
17 mai 2026, 23:49, Știri externe
Două avioane militare ale Marinei Statelor Unite s-au ciocnit și s-au prăbușit duminică în timpul spectacolului aerian Gunfighter Skies, desfășurat la Baza Forțelor Aeriene Mountain Home din vestul statului Idaho, informează AP.

Toți cei patru membri ai echipajelor s-au catapultat în siguranță înainte de impact.

Coliziunea a avut loc în afara perimetrului bazei militare, situată la aproximativ 80 de kilometri sud de Boise.

Membrii echipajului s-au catapultat

Martori prezenți la fața locului au confirmat ciocnirea, iar videoclipuri postate pe rețelele de socializare surprind momentul în care patru parașute se deschid pe cer, în timp ce resturile aeronavelor cădeau la sol.

„Toți cei patru membri ai echipajului s-au catapultat în siguranță”, a declarat Kim Sykes, director de marketing la Silver Wings Idaho, companie implicată în organizarea evenimentului.

Sykes a precizat că nu a asistat direct la accident, însă a observat fumul degajat ulterior.

A fost deschisă o anchetă

Baza militară a fost închisă imediat după incident, echipele de urgență intervenind prompt la fața locului.

O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele coliziunii.

Spectacolul aerian Gunfighter Skies, care include demonstrații de zbor și salturi cu parașuta, este un eveniment popular dedicat istoriei aviației și capacităților militare moderne.

Serviciul Național de Meteorologie raporta vizibilitate bună

Avioanele Thunderbird ale Forțelor Aeriene ale SUA figurau ca atracție principală a evenimentului în ambele zile ale spectacolului.

La momentul accidentului, Serviciul Național de Meteorologie raporta vizibilitate bună, cu rafale de vânt de până la 47 km/h în zonă.

