Trump amenință Iranul: „Ceasul ticăie”. Negocierile pentru oprirea războiului, în impas

„Ar face bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. Ceasul ticăie!”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social, informează BBC.

Mesajul vine în contextul în care liderul american urma să discute cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, pe fondul tensiunilor crescute din regiune.

De cealaltă parte, presa iraniană susține că Statele Unite nu au făcut concesii concrete în răspunsul la propunerile Teheranului pentru încheierea războiului. Potrivit agenției semi-oficiale Mehr, lipsa compromisului din partea Washingtonului ar putea duce la un „impas total” în negocieri.

Avertismentul lui Trump vine după declarații anterioare în care spunea că o „întreagă civilizație” ar putea dispărea dacă Iranul nu acceptă un acord. În această săptămână, liderul de la Casa Albă a afirmat că armistițiul este menținut „pe aparate”, după ce a respins cererile Teheranului, pe care le-a numit „total inacceptabile”.

Autoritățile iraniene susțin însă contrariul. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că propunerile Iranului sunt „responsabile” și „generoase”.