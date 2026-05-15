Concluziile summitului Trump-Xi. Discuții de succes fără acorduri confirmate

Vizita liderului american a avut loc într-un context tensionat, marcat de disputele comerciale dintre cele două state și de incertitudinile privind actualul armistițiu comercial care urmează să expire în noiembrie.

La finalul summitului, președintele Trump a anunțat că l-a invitat pe Xi Jinping la Casa Albă în septembrie, iar ministrul chinez de Externe, Wang Yi a confirmat că vizita va avea loc în toamna anului curent.

Declarații optimiste, fără confirmări

Deși Donald Trump a tot anunțat că în cadrul vizitei au fost semnate „acorduri comerciale fantastice, excelente pentru ambele țări”, nici Washingtonul, nici Beijingul nu au confirmat oficial semnarea unor înțelegeri majore.

Trump a susținut că Beijingul ar fi de acord să cumpere 200 de avioane Boeing, cu posibilitatea unei comenzi suplimentare de încă 750 de aeronave, marcând prima mare vânzare a producătorului pe piața chineză într-un deceniu, din cauza tensiunilor comerciale dintre cele două state.

De asemenea, liderul american a afirmat că țara asiatică va achiziționa produse agricole americane, în valoare de miliarde de dolari, în special soia, însă autoritățile chineze nu au confirmat însă aceste informații.

Un purtător de cuvânt al guvernului chinez a transmis că „Esența relațiilor economice și comerciale China-SUA este beneficiul reciproc și cooperarea reciproc avantajoasă” și că cele două state vor lucra pentru un mediu comerical mai stabil, potrivit BBC.

Tehnologie și inteligența artificială

În cadrul delegației american au fost incluși și directori executivi precum Elon Musk (Tesla) și Jensen Huang (Nvidia), întrucât summitul a inclus și discuții despre tehnologie și inteligență artificială, în contextul rivalității tot mai accentuate.

Pe componenta tehnologică, Trump a confirmat că a discutat cu Xi despre inteligența artificială, în special despre posibilitatea de a stabili linii directoare și bariere de siguranță.

Taiwan și războiul din Iran

Un alt subiect sensibil al summitului a fost Taiwanul. Xi Jinping a avertizat că problema Taiwanului rămâne „cea mai importantă chestiune” în relațiile chino-americane și a spus că gestionarea greșită a acestei teme ar putea duce la conflict între cele două țări.

În urma summitului, Trump a avertizat împotriva proclamării independenței de cătrei Taiwan și a spus că urmează să ia o decizie privind vânzare de armament către Taiwan.

În ceea ce privește războiul din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz, Trump a cerut Chinei să își folosească influența pentru a susține deblocarea rutei. Potrivit președintelui SUA, Xi s-a arătat dispus să ajute pentru redeschiderea strâmtorii, însă diplomația chineză și-a reiterat mesajul prin care a cerut un armistițiu de durată și cuprinzător.