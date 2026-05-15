Summitul care rescrie ordinea mondială: SUA și China împart sferele de influență. Europa, din nou singură

Beijingul a ieșit câștigător din această întâlnire, cel puțin la capitolul strategic. China trece de la statutul de principal adversar geopolitic al SUA la cel de partener de facto într-un G2 informal. Competiția dintre cele două superputeri continuă, dar tonul s-a schimbat radical, conform La Stampa.

Această schimbare îi convine de minune lui Xi Jinping, care mizează pe ascensiunea Chinei pe termen mediu și lung. Îi convine mai puțin lui Trump, preocupat de urgențe imediate: Ormuz, prețul benzinei, alegerile de la jumătatea mandatului.

Concesii majore din partea Washingtonului

Pe tabla comercial-energetică, scorul pare egal. Taxele americane rămân la același nivel, fără să frâneze exporturile chineze. Beijingul continuă să furnizeze pământuri rare esențiale pentru industria americană de apărare, afectată de goluri în stocuri după conflictul cu Iranul.

Washingtonul obține câteva câștiguri comerciale – soia, Boeing – și dividende politice vagi legate de Iran. Prețul plătit este însă ridicat: tăcerea privind Taiwanul și relaxarea restricțiilor privind transferurile de tehnologie.

Aceste două elemente formau coloana vertebrală a politicii bipartizane americane de contenție strategică a Chinei. Acum par negociabile.

Tăcerea despre Taiwan, mai grăitoare decât orice cuvânt

Vizita nu a început bine pentru Taipei. Trump nu semnase autorizația de vânzare a unui pachet militar de 11 miliarde de dolari pentru Taiwan, cerută de peste douăzeci de senatori din ambele partide. I-a ignorat.

Secretarul de stat Marco Rubio a mormăit că nu există schimbări în politica SUA față de Taiwan. Dar tăcerea președintelui valorează mai mult decât declarațiile ministrului său. Trump a ales să nu reitereze poziția americană imediat după întâlnire – tocmai când era crucial să o facă.

Această omitere este echivalentul pe Pacific al tăcerii sale despre Articolul 5 al NATO. Pune la naftalină alianțe și angajamente vechi.

Directorii executivi, prezenți în prima linie

Pe scările Marii Săli a Poporului, alături de Trump s-au aflat Jensen Huang (Nvidia), Tim Cook, Elon Musk și Larry Fink. Toți conduc companii cu interese majore în China. Toți vor mai puține restricții la exportul de tehnologie.

Nvidia primise deja undă verde pentru vânzarea cipurilor H200 în China. Acum se pune întrebarea dacă urmează și cipurile Blackwell, mult mai avansate.

Europa, din nou singură

Noua strategie americană, consemnată în documentul NSS din decembrie, vizează acorduri cu marile puteri – China și Rusia – într-o lume împărțită în sfere de influență. Aliații europeni și asiatici devin mai puțin necesari în această ecuație.

Trump a anunțat că va participa la summitul G7 prin videoconferință. Fostul președinte al BCE Mario Draghi trage concluzia: Europa a rămas singură și trebuie să acționeze rapid. Ceilalți nu așteaptă.