„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare despre războiul cu Iranul

Athos Salomé, brazilianul autoproclamat „Nostradamus cel viu", a făcut o nouă profeție despre conflictul dintre SUA, Israel și Iran. Clarvăzătorul avertizează că războiul nu se va termina curând și va lua o formă neașteptată.
Raluca Anna Veleanu
14 mai 2026, 11:16, Știri externe
Athos Salomé este un parapsiholog brazilian de 39 de ani. Susține că a prezis pandemia de Covid-19 și moartea reginei Elisabeta a II-a. La începutul anului 2026 a publicat o listă de previziuni despre evenimente majore care urmează să se producă.

Ce spune despre războiul cu Iranul

Clarvăzătorul afirmă că a prezis anterior că Israel va lansa o ofensivă directă asupra Iranului în al doilea trimestru al anului 2026. Susține că evenimentele recente confirmă această viziune, notează irishmirror.ie.

Potrivit lui Salomé, acesta este doar începutul. „Conflictul ar putea degenera într-un război de uzură fără precedent, marcat de noi tehnologii defensive și atacuri cibernetice devastatoare”, avertizează el.

Un „război invizibil” și ocupație tehnologică

Clarvăzătorul susține că a avertizat de mult timp despre un „război invizibil” bazat pe impulsuri electromagnetice și atacuri cibernetice.

În opinia sa, SUA nu intenționează o invazie militară clasică a Iranului. Obiectivul real ar fi neutralizarea capacității Iranului de a exporta energie către China.

Miza reală: petrolul ieftin al Chinei

Athos descrie conflictul ca pe o partidă de șah geopolitică. Iranul este „ținta imediată”, Venezuela „piesa capturată”, iar Rusia „factorul armistițiului”.

Prin izolarea Iranului, „petrolul la preț redus care alimenta rafinăriile din Beijing dispare”, explică clarvăzătorul.

