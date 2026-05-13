Mașinile electrice chinezești cuceresc lumea, dar rămân interzise pe piața americană

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), mărcile chineze au fost responsabile pentru aproximativ două treimi din vânzările globale de vehicule electrice în 2024. Încă de atunci, aproape jumătate dintre mașinile vândute în China erau electrice, comparativ cu doar una din zece în Statele Unite.

Succesul industriei chineze este alimentat de tehnologia avansată și de prețurile accesibile. Un exemplu este SUV-ul electric Sealion 06 produs de compania chineză BYD, care oferă scaune din piele, funcții de masaj, ecran tactil și mini-frigider, la un preț echivalent cu aproximativ 20.000 de dolari.

Crește interesul americanilor pentru mașinile chinezești

BYD a depășit Tesla în 2025 – notează NBC News – devenind cel mai mare producător mondial de mașini electrice. Totuși, modelele companiei chineze nu sunt disponibile în SUA, unde administrația Biden a introdus în 2024 un tarif de 100% pentru vehiculele electrice importate din China și restricții privind tehnologia chineză utilizată în mașinile conectate.

În ciuda acestor bariere, interesul americanilor pentru mașinile electrice chinezești este în creștere. Un studiu recent realizat de Cox Automotiv – companie americană specializată în analiza pieței auto – arată că 38% dintre americani spun că ar lua în calcul achiziționarea unui vehicul electric produs în China.

Tesla pierde teren în China

Analiștii susțin că producătorii auto americani urmăresc cu atenție evoluția pieței chineze. Dan Wang, cercetător la Institutul de cercetare Hoover din cadrul Universității Stanford, spune că aproape toți marii directori din industria auto au vizitat recent China pentru a analiza succesul mărcilor locale.

Concurența intensă dintre zecile de producători chinezi a dus și la scăderi agresive de prețuri. Modelul BYD Seagull, un hatchback electric de mici dimensiuni, se vinde în China pentru aproximativ 13.000 de dolari.

Presiunea concurenței chineze se resimte tot mai puternic asupra Tesla, ale cărei modele sunt considerabil mai scumpe pe piața chineză. Potrivit datelor publicate luni de Asociația Chineză a Autoturismelor, vânzările Tesla în China au scăzut cu aproape 10% în aprilie comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

În același timp, tot mai mulți influenceri și creatori de conținut americani promovează pe rețelele sociale mașinile electrice chinezești, în special pe TikTok și YouTube.

SUA se tem de impactul economic al mașinilor chinezești

Experții avertizează însă că deschiderea pieței americane pentru vehiculele electrice chinezești ar putea avea efecte economice majore asupra industriei auto din SUA.

Michael Dunne, directorul Dunne Insights, o firmă de consultanță din San Diego specializată în piețele globale de vehicule electrice și autonome, spune că accesul producătorilor chinezi ar trebui condiționat de investiții și transfer de tehnologie către economia americană.

„Ce aveți de gând să faceți pentru noi dacă vă oferim acces pe piața americană? Cât veți investi? Unde? Ce tehnologii veți transfera?”

„Să nu fie atât de ușor pentru chinezi să intre în SUA, la fel cum ei ne-au făcut nouă dificil accesul pe piața chineză!”, a mai spus oficialul Dunne Insights.

Președintele Donald Trump s-a declarat însă deschis ideii ca firmele chineze să construiască fabrici în Statele Unite, dacă acestea creează locuri de muncă pentru americani.