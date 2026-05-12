Trump, înainte de plecarea în China: „Nu mă gândesc la situația financiară a americanilor, nu mă gândesc la nimeni”

Președintele Donald Trump a stârnit noi controverse după ce a declarat că nu-l interesează situația financiară a cetățenilor americani și că ele nu sunt un factor în deciziile sale privind negocierile pentru încheierea conflictului cu Iran, afirmând că singura sa preocupare este împiedicarea Teheranului de a obține arma nucleară, potrivit Forbes.

Declarația a fost făcută în fața jurnaliștilor, în fața Casa Albă, înainte ca liderul american să plece într-o vizită oficială în China.

„Nu mă gândesc la nimeni”

„Nu mă gândesc la situația financiară a americanilor, nu mă gândesc la nimeni”, a spus Trump.

„Mă gândesc la un singur lucru – nu putem permite Iranului să dețină o armă nucleară”, a adăugat președintele american.

Afirmațiile vin într-un moment sensibil pentru administrația republicană, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu și tensiunile de pe piața energetică continuă să pună presiune asupra economiei americane, iar inflația rămâne o temă majoră în dezbaterea publică.

Trump visează că are politici economice „incredibile”

Cu toate acestea, Trump a insistat că politicile economice ale administrației sale „funcționează incredibil”, în ciuda creșterii prețurilor.

Liderul de la Casa Albă a susținut că încheierea conflictului cu Iranul va avea efecte directe asupra piețelor internaționale, inclusiv asupra costului energiei.

„După ce războiul din Iran se va termina, prețurile petrolului vor scădea”, a declarat Trump, adăugând că investitorii vor vedea „o piață bursieră, care este deja la cel mai ridicat nivel din istorie, explodând pur și simplu”.

Este de așteptat ca ultimele declarații ale președintelui să alimenteze noi critici din partea opoziției democrate, care acuză administrația Trump că prioritizează agenda geopolitică și mesajele electorale în detrimentul dificultăților economice cu care se confruntă milioane de americani.