China ar trebui să înceteze să mai acumuleze stocuri de alimente și îngrășăminte, afirmă fostul director al Băncii Mondiale

David Malpass, care a ocupat și funcția de subsecretar al Trezoreriei pentru Afaceri Internaționale în timpul mandatului lui Donald Trump, între 2017 și 2019, a vorbit în cadrul emisiunii „World Business Report” a World Service, în ajunul summitului Trump-Xi de la Beijing.

„Ei dețin cele mai mari stocuri mondiale de alimente și îngrășăminte. Pot înceta să-și mai constituie stocuri”, a spus el.

Comentariile vin în contextul în care țările din întreaga lume se luptă să-și asigure aprovizionarea cu îngrășăminte înainte de semănatul de primăvară, închiderea Strâmtorii Ormuz perturbând grav transporturile.

China a oprit exporturile mai multor tipuri de îngrășăminte încă din martie, invocând necesitatea de a proteja aprovizionarea internă.

Aceasta s-a adăugat restricțiilor care au fost introduse treptat începând cu 2021.

În 2025, China a reprezentat aproximativ 25% din producția globală de îngrășăminte, exporturile totalizând peste 13 miliarde de dolari.

„Sunt bogați”

Malpass, care a condus Banca Mondială între 2019 și 2023, a mai afirmat că pretenția Beijingului de a fi o țară în curs de dezvoltare nu mai este credibilă.

„Se prezintă ca o țară în curs de dezvoltare, deși sunt a doua cea mai mare economie din lume și, în multe privințe, sunt bogați”, a spus el.

„Și totuși, ei continuă să pretindă că sunt o țară în curs de dezvoltare în cadrul OMC și al Băncii Mondiale, iar acest lucru ar putea fi suspendat”.

În ceea ce privește armistițiul din Iran, pe care Trump l-a descris luni ca fiind „susținut de un sistem de susținere a vieții masiv”, Malpass a spus că lumea ar trebui să se unească în spatele Statelor Unite și să ceară o rezoluție.

„Nu poți avea un stat rebel care deține plutoniu și nu poți bloca Strâmtoarea Hormuz”, a spus el.

„Ei gestionează liniile de transport maritim, dețin containerele și obțin profituri uriașe din comerțul cu restul lumii. Așadar, ar fi marii perdanți dacă Iranul ar deține în vreun fel controlul asupra Strâmtorii Ormuz”.