Numărul incendiilor la nivel mondial a atins un nivel record, pe fondul unor valuri de căldură „fără precedent”

Incendiile din ianuarie până în aprilie au provocat deja pagube fără precedent, arzând peste 150 de milioane de hectare de teren, cu 20% mai mult decât recordul anterior, potrivit datelor compilate de World Weather Attribution, un grup de cercetare care studiază rolul jucat de încălzirea globală în fenomenele meteorologice extreme.

Cercetătorii au afirmat că recordurile de temperatură ar putea fi depășite în acest an, ceea ce ar putea provoca secetă pe scară largă și incendii, potrivit Reuters.

Impactul schimbărilor climatice provocate de om este amplificat de un efect „El Niño” deosebit de puternic.

Precipitațiile abundente au dus la creșterea vegetației în sezonul anterior.

Astfel, s-a acumulat o cantitate mare de combustibil care a alimentat incendiile de savană din ultimele luni, pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate.

Condițiile meteorologice El Niño, cauzate de încălzirea temperaturilor la suprafața mării în Oceanul Pacific, sunt așteptate să înceapă în luna mai, a transmis, în aprilie, Organizația Meteorologică Mondială.

Acesta ar putea provoca secete în Australia, Indonezia și anumite părți din Asia de Sud, precum și inundații în alte regiuni, și ar putea determina creșterea temperaturilor, a avertizat agenția ONU.

„Dacă va exista un fenomen El Niño puternic mai târziu în acest an, există un risc serios ca efectul schimbărilor climatice și al fenomenului El Niño… să ducă la fenomene meteorologice extreme fără precedent”, a declarat Friederike Otto, specialistă în climatologie la Imperial College London și cofondatoare a World Weather Attribution.