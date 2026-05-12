Texas dă în judecată Netflix, pentru colectarea necorespunzătoare de date ce creează dependență

Procurorul general din Texas, Ken Paxton, a intentat, luni, un proces împotriva Netflix la o instanță civilă din zona Dallas, acuzând compania că a colectat date în mod necorespunzător și că a făcut platforma sa să creeze „dependență”, potrivit AFP.

Compania ar folosi datele utilizatorilor pentru marketing

Procurorul a criticat serviciul video online, deoarece compania a susținut public că limitează colectarea de informații despre utilizatori, în timp ce „înregistrează și monetizează miliarde de semnale”. Aceste date sunt utilizate pentru publicitate direcționată și sunt, de asemenea, vândute companiilor de marketing și analiză a consumatorilor, conform procesului.

Chiar dacă Netflix nu vizează în special copiii, compania colectează, totuși, date despre utilizatori, potrivit Procurorului General din Texas. În informațiile postate pe site-ul său web, cu privire la datele personale, compania de streaming susține că folosește „doar o cantitate limitată de date” legată de copii. Ken Paxton consideră că strategia Netflix „impune ținerea texanilor și a copiilor lor lipiți de un ecran pentru a extrage cât mai multe date posibil”, explică el. „Pentru a face acest lucru, Netflix și-a conceput platforma astfel încât să creeze dependență”, potrivit aceleiași surse.

Netflix neagă acuzațiile

Procurorul a menționat redarea automată, care începe imediat rularea unui alt episod, după ce se termină cel anterior. Opțiunea este activată în mod implicit pe platformă, dar poate fi dezactivată oricând. „Acest proces este nefondat și se bazează pe informații inexacte și incomplete”, a răspuns un purtător de cuvânt al companiei. „Netflix ia în serios protecția datelor abonaților noștri și respectă legile aplicabile, oriunde operăm”, a adăugat acesta. Au fost formulate cinci acuzații, toate legate de practici înșelătoare.

Paxton susține că fiecare încălcare a Legii privind practicile comerciale înșelătoare (DTPA), din Texas, poate duce la o amendă de 10.000 de dolari. Folosind argumentul conținutului care creează dependență, el urmează exemplul procesului împotriva Meta și Google din Los Angeles, de la începutul acestui an. La finalul procedurii, un juriu a găsit a decis că cele două companii sunt responsabile pentru natura adictivă a platformelor lor, Instagram (Meta) și YouTube (Google). Avocații reclamantului au eludat, astfel, o lege americană, numită Secțiunea 230, care exonerează platformele de răspundere pentru conținutul postat de terți.