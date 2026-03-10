Anthropic dă în judecată guvernul SUA, după ce a primit eticheta de „risc pentru lanțul de aprovizionare”. De la ce a pornit totul

Compania Anthropic a dat în judecată Departamentul Apărării și alte agenții federale, în urma deciziei administrației Trump de a-l desemna drept risc pentru lanțul de aprovizionare, relatează BBC.

Directorul executiv al companiei Anthropic, Dario Amodei, și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, s-au certat public din cauza refuzului companiei de a permite utilizarea instrumentelor sale de inteligență artificială în scopuri militare.

Anthropic a intentat un proces împotriva acestei decizii, pe care o califică drept „fără precedent și ilegală”.

„Constituția nu permite guvernului să-și exercite puterea enormă pentru a pedepsi o companie pentru discursul său protejat. Niciun statut federal nu autorizează acțiunile întreprinse în acest caz”, a scris Anthropic.

Compania a subliniat faptul că Hegseth i-a cerut să elimine orice restricții de utilizare din contractul său de apărare. Instrumentele Anthropic sunt folosite de guvernul și armata SUA încă din 2024.

Negocierile, brusc întrerupte

Anthropic și Departamentul Apărării au purtat discuții pentru a ajunge la un consens, inclusiv despre revizuirea termenilor contractuali pentru a răspunde nevoilor militare. Totul a luat o întorsătură neașteptată după ce Donald Trump a criticat compania și a ordonat agențiilor guvernamentale să înceteze utilizarea instrumentelor Anthropic.

„Contractele actuale și viitoare cu părți private sunt, de asemenea, puse sub semnul întrebării, punând în pericol sute de milioane de dolari pe termen scurt. Pe lângă aceste prejudicii economice imediate, reputația Anthropic și libertățile fundamentale garantate de Primul Amendament sunt atacate”, a spus compania.

În documentul depus, Anthropic nu vrea despăgubiri financiare în cadrul procesului, însă cere instanței să declare imediat că directiva lui Trump „depășește autoritatea președintelui” și încalcă Constituția

Claude este unul dintre cele mai populare instrumente de inteligență artificială din lume.