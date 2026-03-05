Experții în securitate apără Anthropic și cer Congresului să investigheze decizia Pentagonului: „Un precedent periculos”

Cei aproximativ 30 de semnatari ai scrisorii transmise Congresului atrag atenția că decizia Pentagonului reprezintă o utilizare neobișnuită a acestui instrument, folosit în mod normal în situații care implică riscuri din partea unor adversari străini.

„Scopul desemnării unui risc pentru lanțul de aprovizionare este de a proteja SUA de infiltrarea adversarilor străini”, se arată în scrisoarea citată de CNBC. Semnatarii spun că decizia luată de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, reprezintă „o abatere profundă” de la acest principiu și că „creează un precedent periculos”.

Ordin federal împotriva Anthropic

Decizia Pentagonului de a desemna Anthropic drept „risc pentru lanțul de aprovizionare” a fost anunțată după ce președintele Donald Trump a cerut agențiilor federale să înceteze utilizarea tehnologiei dezvoltate de companie. Modelele de inteligență artificială ale Anthropic, cunoscute sub numele Claude, sunt utilizate pe scară largă de companii și instituții, în special în mediul corporativ.

Lovitură pentru AI-ul SUA

Experții susțin că sancționarea Anthropic ar putea afecta competitivitatea Statelor Unite într-un domeniu considerat strategic.

„Pentru securitatea națională, Statele Unite se află într-o cursă a inteligenței artificiale pe care nu își permit să o piardă”, se arată în scrisoare. „Punerea pe lista neagră a uneia dintre principalele companii americane de AI – și obligarea miilor de contractori și parteneri ai acesteia să rupă relațiile – nu ne consolidează poziția competitivă. O slăbește”.

Anthropic: limite pentru supravegherea în masă

Anthropic a refuzat să elimine, la solicitarea autorităților americane, anumite măsuri de siguranță din sistemele sale de inteligență artificială, inclusiv restricțiile privind utilizarea tehnologiei sale pentru supravegherea în masă sau pentru arme complet autonome.

„Aplicarea acestui instrument pentru a penaliza o companie americană care refuză să elimine măsurile de protecție împotriva supravegherii interne în masă și a armelor complet autonome este o eroare de categorie”, au scris semnatarii. Ei avertizează că efectele deciziei „depășesc cu mult această dispută”.

Congresul, chemat să intervină

Experții cer Congresului să analizeze modul în care a fost folosită această măsură și să stabilească reguli clare pentru a preveni folosirea ei împotriva companiilor americane.

Scrisoarea a fost transmisă la numai o zi după ce Information Technology Industry Council, organizație care reprezintă unele dintre cele mai mari companii tehnologice, inclusiv Nvidia și Google, a transmis o scrisoare similară secretarului Apărării. Organizația a avertizat că astfel de măsuri ar trebui rezervate situațiilor de urgență și entităților considerate adversari străini.

Între timp, mai multe companii din sectorul tehnologiilor pentru apărare le-au cerut angajaților să înceteze utilizarea serviciului Claude al Anthropic, în urma ordinelor emise de Casa Albă.