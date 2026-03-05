Prima pagină » Știrile zilei » România și Polonia își consolidează parteneriatul strategic, cu accent pe securitate și economie, spune Nicușor Dan

România și Polonia își consolidează parteneriatul strategic, cu accent pe securitate și economie, spune Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la Varșovia, după întâlnirea cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, că relația dintre cele două state rămâne una strânsă și a anunțat viitoare domenii pentru consolidarea colaborării bilaterale.
„Absolut protejați”: Nicușor Dan, răspuns după ce o rachetă iraniană a fost dobărâtă de NATO în Turcia
„Absolut protejați”: Nicușor Dan, răspuns după ce o rachetă iraniană a fost dobărâtă de NATO în Turcia
Nicușor Dan: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu vom convoca CSAT
Nicușor Dan: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu vom convoca CSAT
Ivan, întrebat de reducerea accizelor la carburanți: Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta
Ivan, întrebat de reducerea accizelor la carburanți: Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta
Un aeroport din Azerbaidjan a fost lovit de rachete și drone dinspre Iran. Două persoane au fost rănite
Un aeroport din Azerbaidjan a fost lovit de rachete și drone dinspre Iran. Două persoane au fost rănite
Câini fără stăpân eutanasiați ilegal. Polițiștii și procurorii fac percheziții în patru județe
Câini fără stăpân eutanasiați ilegal. Polițiștii și procurorii fac percheziții în patru județe
Radu Mocanu
05 mart. 2026, 14:08, Politic

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre apropiere dintre România și Polonia, subliniind că ambele state sunt două state importante pe flancul estic și un exemplu de progres în Uniunea Europeană. 

România și Polonia au o lungă relație de prietenie, care, așa cum a spus domnul președinte, a fost concretizată în acel parteneriat strategic din 2009. Mai mult decât atât, România și Polonia sunt foarte apropiate de câteva lucruri, sunt niște țări importante pe flancul estic, sunt niște exemple de succes și economic și social din perspectiva parcursului în cadrul Uniunii Europene”, a declarat Dan, joi, la Varșovia. 

Unul dintre principalele subiecte discutate a fost securitatea regională. Dan a menționat cooperarea militară dintre cele două state și aspecte legate de securitatea maritimă. „Primul lucru pe care l-am discutat a fost securitatea, pentru că trăim într-un context global complicat. Așa cum a spus domnul președinte, această colaborare pe securitate este concretă, adică Polonia participă la brigada multinaționala care este în România și România participă la grupul de luptă din Polonia. Am discutat de colaborare, pentru că Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, așa cum Marea Baltică este importantă pentru securitatea Poloniei. Am discutat de posibilități de colaborare și de schimb de experiență pe aceste domenii importante”, a spus șeful statului. 

Președintele României a mai precizat că au fost discutate oportunități de dezvoltare a industriilor de apărare, inclusiv posibilitatea unor achiziții comune și a producției de echipamente militare, valorificând programele europene. 

În cadrul întâlnirii, cei doi președinți au discutat despre colaborare economică, Nicușor Dan mulțumind lui Nawrocki pentru „sprijinul pe care l-a declarat pentru aderarea României la OCDE”. 

Alte aspecte discutat de cei doi șefi de stat au fost bugetul multianual al Uniunii Europene și situația internațională. 

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să regrete amarnic”
Libertatea
Persoanele născute în acești ani ar putea avea un destin special, conform astrologilor! Te numeri printre ele?
CSID
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Promotor