România și Polonia își consolidează parteneriatul strategic, cu accent pe securitate și economie, spune Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre apropiere dintre România și Polonia, subliniind că ambele state sunt două state importante pe flancul estic și un exemplu de progres în Uniunea Europeană.

„România și Polonia au o lungă relație de prietenie, care, așa cum a spus domnul președinte, a fost concretizată în acel parteneriat strategic din 2009. Mai mult decât atât, România și Polonia sunt foarte apropiate de câteva lucruri, sunt niște țări importante pe flancul estic, sunt niște exemple de succes și economic și social din perspectiva parcursului în cadrul Uniunii Europene”, a declarat Dan, joi, la Varșovia.

Unul dintre principalele subiecte discutate a fost securitatea regională. Dan a menționat cooperarea militară dintre cele două state și aspecte legate de securitatea maritimă. „Primul lucru pe care l-am discutat a fost securitatea, pentru că trăim într-un context global complicat. Așa cum a spus domnul președinte, această colaborare pe securitate este concretă, adică Polonia participă la brigada multinaționala care este în România și România participă la grupul de luptă din Polonia. Am discutat de colaborare, pentru că Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, așa cum Marea Baltică este importantă pentru securitatea Poloniei. Am discutat de posibilități de colaborare și de schimb de experiență pe aceste domenii importante”, a spus șeful statului.

Președintele României a mai precizat că au fost discutate oportunități de dezvoltare a industriilor de apărare, inclusiv posibilitatea unor achiziții comune și a producției de echipamente militare, valorificând programele europene.

În cadrul întâlnirii, cei doi președinți au discutat despre colaborare economică, Nicușor Dan mulțumind lui Nawrocki pentru „sprijinul pe care l-a declarat pentru aderarea României la OCDE”.

Alte aspecte discutat de cei doi șefi de stat au fost bugetul multianual al Uniunii Europene și situația internațională.