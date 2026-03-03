Prima pagină » Politic » Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, depune marți jurământul

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, depune marți jurământul

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, depune marți de la ora 16.00 jurământul la Palatul Cotroceni.
Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, depune marți jurământul
Cosmin Pirv
03 mart. 2026, 12:22, Politic

UPDATE:

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a domnului Mihai Dimian, ministru al educației și cercetării.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de numire a domnului Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării, a anunțat marți Guvernul.

„Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al acestei unități de învățământ activitatea de cercetare științifică. Timp de zece ani, în perioada 2006-2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent/ profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, S.U.A.”, transmite Guvernul.

Vineri, pe 27 februarie 2026, a expirat interimatul de 45 de zile al lui Ilie Bolojan la Educație.

Portofoliul de la Ministerul Educației e vacant din 22 decembrie, de când Daniel David și-a înaintat demisia, recunoscută oficial abia după 23 de zile de amânare.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0
Gandul
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Medvedev amenință cu al Treilea Război Mondial dacă Trump „își continuă cursul nebunesc”
Libertatea
Sarmale de post din LIDL România. Din ce sunt făcute, de fapt
CSID
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Promotor