Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, depune marți jurământul

UPDATE:

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a domnului Mihai Dimian, ministru al educației și cercetării.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de numire a domnului Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării, a anunțat marți Guvernul.

„Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al acestei unități de învățământ activitatea de cercetare științifică. Timp de zece ani, în perioada 2006-2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent/ profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, S.U.A.”, transmite Guvernul.

Vineri, pe 27 februarie 2026, a expirat interimatul de 45 de zile al lui Ilie Bolojan la Educație.

Portofoliul de la Ministerul Educației e vacant din 22 decembrie, de când Daniel David și-a înaintat demisia, recunoscută oficial abia după 23 de zile de amânare.