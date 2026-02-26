„Doar oameni rău intenționați pot aprecia asta” – Bolojan, după ce a plecat la o petrecere după ședința de Guvern

Explicația lui: plecase să-și respecte o înțelegere anterioară cu colegii din PNL Prahova.

Ședința de guvern s-a prelungit mai mult decât era planificat. Avizele necesare și ședințele CES și ale Consiliului Legislativ au durat până târziu după-amiaza. În tot acest timp, Bolojan confirmase participarea la o întâlnire cu primarii PNL din Prahova.

„Am avut o declarație de presă în jurul orei 20:30 și am răspuns la cel puțin 15-16 întrebări, până la ora 22″, a explicat premierul. La ora 22:10 a plecat spre Prahova, unde a ajuns între 23:00 și 24:00.

Bolojan a subliniat că a doua zi dimineața era din nou la datorie la ora 8:10. „Respectăm cetățenii țării noastre care ne plătesc ca să lucrăm de dimineața până seara”, a spus el.

Premierul a respins categoric sugestia că ar fi sărbătorit măsurile de austeritate adoptate. „Asta doar niște oameni rău intenționați pot să aprecieze”, a replicat Bolojan.

El a precizat că evenimentul era legat de ziua de naștere a președintelui organizației județene PNL.

„Dacă stai prea mult, de ce stai prea mult? Dacă pleci, de ce pleci?”, a ironizat premierul.