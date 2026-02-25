Fifor: Bolojan a pus din nou Parlamentul României între paranteze

„De această dată, prin două ordonanțe de urgență care redesenează administrația publică și fixează direcția economică a țării. Nu vorbim despre ajustări tehnice punctuale, ci despre intervenții cu impact structural. Iar alegerea instrumentului – OUG, nu lege dezbătută în Parlament – spune totul despre stilul de guvernare. Frica de oameni. Frica de dialog. Frica de dezbatere”, transmite Fifor.

Potrivit acestuia, „când ești convins de justețea măsurilor tale, mergi în Parlament, le aperi și îți asumi votul. Când alegi ordonanțe pentru teme majore, ocolești deliberarea democratică. Iar aceasta nu este eficiență. Este dorință oarbă de control. Trebuie subliniat că aceste două pachete reprezintă un compromis politic între măsurile susținute de cele patru partide din Coaliție. Multe dintre ele nu aparțin PSD, iar cu unele dintre ele PSD nu este deloc de acord. Ele au fost adoptate la insistența premierului sau a altor partide din Coaliție”.

PSD a acceptat acest compromis pentru a impune câteva lucruri foarte importante, pentru cetățeni și pentru economie, arată deputatul.

Fifor: Program de stimulare economică

„Avem, în sfârșit, un program de stimulare economică, după șase luni de la momentul în care PSD l-a propus în Coaliție. Dacă ar fi fost adoptat din septembrie, România nu ar fi fost astăzi în recesiune tehnică. Așa cum a spus și guvernatorul BNR, stimularea investițiilor reprezintă cea mai sănătoasă cale de ieșire din recesiune.

Am oprit tăierile oarbe din administrație: nu s-a tăiat de la medici și profesori și nici de la instituțiile care deja au făcut reduceri de cheltuieli în cursul anului trecut. Fără intervenția PSD, pachetul ar fi însemnat doar austeritate.

În schimb, decizia revenirii la un număr mai mare de funcții de conducere în sectorul bugetar îi aparține premierului. În Guvernarea Ciolacu, aceste funcții fuseseră restrânse explicit. Astăzi, limitarea este anulată. Premierul care vorbește despre desființarea sinecurilor validează, prin decizie executivă, reumflarea nivelului de conducere. Se comprimă baza administrativă și se relaxează vârful ierarhic.

Această combinație – ocolirea Parlamentului și consolidarea funcțiilor de conducere – nu este un semn de forță politică, ci unul de teamă și aroganță, iar aroganța nu ține loc de inteligență. Dimpotrivă”, scrie Fifor.