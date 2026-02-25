Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare

Bolojan a scris pe Facebook faptul că înainte de a pleca la Bruxelles a semnat cele două ordonanțe adoptate în ședința de Guvern de marți seară: reforma administrației publice și cea privind relansarea economică.

Prin ordonanța privind reforma administrației publice, Bolojan promite că va fi redusă risipa în administrație; administrația va fi mai eficientă și că se mută deciziile mai aproape de oameni.

Prin ordonanța privind relansarea economică, Bolojan promite că va crește producția internă, se vor susține exportul și investițiile strategice și va fi relansată creșterea economică.

O administrație mai eficientă – asta este promisiunea premierului Ilie Bolojan, după adoptatea reformei administrative. Autoritățile locale vor decide asupra jocurilor de noroc și va avea loc un audit de personal în administrație.