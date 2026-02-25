Prima pagină » Politic » Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare

Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare

Premierul Ilie Bolojan spune că, miercuri, Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare.
Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare
foto: facebook
Laura Buciu
25 feb. 2026, 16:00, Politic

Bolojan a scris pe Facebook faptul că înainte de a pleca la Bruxelles a semnat cele două ordonanțe adoptate în ședința de Guvern de marți seară: reforma administrației publice și cea privind relansarea economică.

Prin ordonanța privind reforma administrației publice, Bolojan promite că va fi redusă risipa în administrație; administrația va fi mai eficientă și că se mută deciziile mai aproape de oameni.

Prin ordonanța privind relansarea economică, Bolojan promite că va crește producția internă, se vor susține exportul și investițiile strategice și va fi relansată creșterea economică.

O administrație mai eficientă – asta este promisiunea premierului Ilie Bolojan, după adoptatea reformei administrative. Autoritățile locale vor decide asupra jocurilor de noroc și va avea loc un audit de personal în administrație.

 

Recomandarea video

Sondaj cu o lună înaintea alegerilor din Ungaria: Partidul de opoziție conduce cu 11 puncte procentuale în fața lui Viktor Orban
G4Media
Bolojan, ROȘU de nervi după noile tăieri! Și-a pierdut cumpătul: „Altă întrebare!”
Gandul
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Libertatea
Secretul bunicilor pentru o imunitate cât mai puternică! 2 ingrediente pe care le ai deja în bucătărie
CSID
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor