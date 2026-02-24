Ilie Bolojan explică tăierile din administrație și relansarea economică. Modul în care va arăta administrația publică / Cseke: Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul

Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul

Șoferii care nu plătesc amenzile de circulație rămân fără permis: o zi pentru fiecare 50 de lei amendă, după ce ordonanța de urgență a fost votată, marți, în ședința extraordinară de guvern.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că este un mecanism foarte clar stabilit împreună cu Ministrul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, astfel încât după trecerea unor perioade de timp care sunt foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda de circulație, se comunică către autoritatea locală. Autoritatea locală emite somație de plată în care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspenderii în cazul în care nu va plăti amenda de circulație.

Dacă la finalizarea acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne. Cetățeanul despre al cărui permis vorbim nu va trebui să vină la Poliția Rutieră nu trebuie să predea permisul, pur și simplu după trecerea celor 90 de zile, după cele 15 zile inițiale de plată, se va suspenda dreptul de a conduce.

„Propunerea colegilor de la MAI, cu care am fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare și acest mecanism este propus a intra în vigoare peste șase luni de zile, până în momentul în care pregătim aceste platforme digitale care vor fi interconectate. De asemenea, normele de aplicare se vor propune de Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării prin hotărâre de guvern”, a explicat ministrul Dezvoltării.

UPDATE, ora 21:

O administrație mai eficientă – asta este promisiunea premierului Ilie Bolojan, după adoptatea reformei administrative. Autoritățile locale vor decide asupra jocurilor de noroc și va avea loc un audit de personal în administrație. Ilie Bolojan a declarat, marți, după ședința extraordinară de guvern, că s-au adoptat cele două ordonanțe, cea privind relansare economică și cea privind reforma în administrație. „Cea privind relansarea economică vine să completeze cadrul fiscal și bugetar pe care îl avem astăzi în vigoare, în așa fel încât să pună economia țării noastre pe baze mai sănătoase și să creeze mecanisme de stimulare a creșterii economice din vară acestui an și în continuare în anii următori. Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanță, în așa fel încât aceste scheme să fie ancore de creștere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanță. Cea privind reforma în administrație este una foarte importantă pentru că vine și rezolvă câteva aspecte importante care țin de administrația – atât de cea locală, cât și de cea centrală. În primul rând face cele două administrații mai eficiente, propunând audituri de personal și reducerea cheltuielor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administrație atât locală cât și centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administrației din România”, a spus Ilie Bolojan. Cum arată descentralizarea De asemenea, OUG vine cu câteva precizări foarte importante care țin de susținerea descentralizării, a declarat premierul. „Aceasta aduce prevederi importante în ceea ce privește scurtarea procedurilor de descentralizare, simplificarea acestora și crearea de baze legale pentru transferul activelor care astăzi nu sunt bine gestionate de către aparatul central, cum sunt de exemplu bazele sportive către autoritățile locale care au angajamente explicite de a le reabilita și pune la dispoziție a comunității. Acest pachet vine de asemenea să întărească capacitatea administrației publice locale, de a genera politici în domeniul urbanismului, de a genera politici în domeniul taxelor și impoztelor locale, în domeniul planificării urbane și întărește capacitatea administrativă a întregii administrații publice locale din România, încurajându-le, așa cum am spus, să fie mai performante și mai eficiente”, a explicat premierul.

Știre inițială:

Cele două documente de pe masa Cabinetului Bolojan, conform agendei anunțate cu câteva minute înaintea ședinței de marți seara sunt:

Proiectul de Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creștere a investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal – bugetar

Proiectul de Ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Acord în coaliție

Proiectele au fost incluse pe agenda Guvernului după ce coaliția de guvernare a ajuns, luni, în unanimitate, la un acord asupra măsurilor pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.

În ceea ce privește finalizarea pachetului de relansare economică, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administrației centrale și locale.

În privința reformei administrației centrale și locale, coaliția a decis adoptarea, în ședință de Guvern, a reformei administrației centrale și locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale instituțiilor. Scopul reformei este creșterea calității actului administrativ și reducerea costurilor statului.

Pachetul de relansare economică

În forma inițială un proiect de Lege, nu OUG, privind instituirea unor măsuri de relansare economică și creșterea investițiilor și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal -bugetar, consultat în premieră de Mediafax pe 5 februarie, reglementa cadrul legal pentru acordarea de către Ministerul Finanțelor unor scheme pentru susținerea investițiilor strategice în economie, cu respectarea legislației specifice în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu politicile europene și naționale.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul ordonanței de urgență prezintă numai cadrul general pe baza căruia se instituie schemele de ajutor de stat/ajutoare ad-hoc, impactul financiar real stabilindu-se la momentul instituirii acestora.

„Proiectele cu impact semnificativ în economie, dezvoltate și implementate de mediul de afaceri au un efect multiplicator major în economia națională prin crearea de noi locuri de muncă și implicit generarea de venituri suplimentare, atât la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale cât și la bugetele locale, odată cu implementarea de investiții, retehnologizarea unor sectoare de activitate, introducerea de know-how și înalte tehnologii, procese tehnologice automatizate și robotizate, precum și prin dezvoltarea unor lanțuri de furnizare și de distribuție care au impact ulterior în consolidarea poziției competiționale a României pe piața europeană și internațională”, conform documentului.

Inițiatorii estimează că impactul asupra veniturilor bugetare generat de instituirea modificărilor legislative, estimat la -2,1 miliarde lei în anul 2026, este compensat de diminuarea cheltuielilor bugetare din proiectul de act normativ privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Document: Proiectul de Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creștere a investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal

Document: Ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

