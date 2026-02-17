Bolojan spune că pachetul pentru administrație și cel de relansare economică vor fi adoptate la începutul săptămânii viitoare

„Suntem în fața unor decizii pe care trebuie să le punem în practică. Cea mai importantă este cea legată de a avea un buget realist cât mai repede posibil. Asta ar însemna că ar trebui ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuțiile legate de principalele alocări, de proiectele de investiții, de alte aspecte care țin de buget”, a spus Bolojan la TVR 1.

Premierul a precizat că, înainte de finalizarea bugetului, Guvernul ar urma să adopte la începutul săptămânii viitoare pachetul pentru administrație și pachetul de relansare economică.

„În pregătirea bugetului, în prealabil ar fi bine să adoptăm și vom adopta, cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administrație și cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare”, a afirmat Bolojan.

Bolojan a spus că au fost analizate și alte măsuri pentru economii la cheltuielile de bază, astfel încât „să existe spații fiscale pentru a susține investițiile anul acesta”.

„Mai multe măsuri au fost discutate la propunerea Ministerului de Finanțe, deci a fost o discuție legată de ipoteze de lucru, iar celelalte aspecte care sunt cuprinse sunt legate de reducerea de cheltuieli de aproximativ 10% în administrație, că ne place, că nu ne place. Aici nu e vorba de tăieri, ci e vorba de a face un audit de personal în fiecare instituție și acolo unde se constată că există posibilități de a reduce cheltuielile, acolo unde personalul este supradimensionat, este rațional, pur și simplu, să reduci aceste cheltuieli, pentru că ele sunt cheltuieli de bază care se multiplică an de an și cât timp România nu are bani din veniturile proprii să asigure echilibrele bugetare și trebuie să se împrumute cu sume foarte mari de bani, în fapt, noi risipim acești bani și deci această măsură este una care se va pune în practică și ar trebui să aibă efecte în anii următori”, a spus Bolojan.

Ordine publică și apărare: economie prin creșterea vârstei de pensionare

„Pe componenta de ordine publică și pe cea de apărare, unde în momentul de față nu avem un surplus de personal, practic economia pe fondul de salarii se face prin creșterea vârstei de pensionare”, a declarat premierul.

Bolojan a susținut că este o măsură necesară: „Este o necesitate pe care nu o putem evita, atât din considerente de sustenabilitate a fondului de pensii, atât din considerente de cheltuieli bugetare, dar și din considerente legate de o economie mai sănătoasă”.

Premierul a invocat și argumentul demografic: „Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51, 52 de ani, în condițiile în care generațiile care ies la pensie sunt formate din 300-400 de mii de români, iar cele care vin să le înlocuiască sunt tot mai reduse”.