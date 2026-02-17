Ilie Bolojan, despre impozitele către primării: „Suntem o țară rămasă în urmă, avem nevoie de multe îmbunătățiri în România”

Așadar, primăriile vor fi încurajate să se bazeze mai mult pe veniturile proprii, în timp ce sprijinul de la centru va deveni tot mai legat de performanța administrativă și de gradul de colectare a taxelor.

Premierul a explicat că România se află printre țările unde impozitele colectate local acoperă doar o parte limitată din cheltuielile administrației, aproximativ un sfert din fondul de salarii al primăriilor fiind susținut din veniturile proprii. Restul a fost acoperit prin transferuri de la bugetul central, un mecanism care, în opinia sa, nu mai poate fi menținut pe termen lung.

Afirmația privind faptul că România este „o țară rămasă în urmă” a fost legată direct de nevoia accelerării investițiilor publice. Aproape jumătate dintre investițiile realizate la nivel național sunt derulate prin autoritățile locale, tocmai pentru a recupera întârzierile în infrastructură și dezvoltare.

„Aici, taxele sunt următoarele. România este una dintre țările în care, din veniturile pe care le plătesc cetățenii, din impozitele plătite către primării, era acoperit anul trecut aproximativ un sfert din totalul fondului de salarii încasat de angajații din primării. În ceea ce privește sumele transferate către autoritățile locale, suntem una dintre țările care transferă cele mai multe fonduri, iar aproape jumătate din volumul de investiții din România se realizează prin autoritățile locale.

Este adevărat că trebuia făcut un volum mai mare decât în alte țări, pentru că suntem o țară rămasă în urmă și sunt multe lucruri care au nevoie de îmbunătățiri în România, dar țara noastră nu mai are atât de multe resurse pentru a continua aceste transferuri la același nivel.

Executivul pregătește extinderea competențelor administrației locale

În același timp, Executivul pregătește extinderea competențelor administrației locale, de la urbanism și disciplina construcțiilor până la politici de dezvoltare și colectarea taxelor. În schimb, finanțarea de la bugetul de stat va deveni proporțională cu gradul de încasare a impozitelor locale”, a declarat Bolojan.

De asemenea, acesta a reiterat că guvernul susține că proiectele deja începute vor continua, inclusiv cele din programul Anghel Saligny, pentru a evita degradarea investițiilor și pierderea fondurilor deja alocate.

„În condiții normale, în lunile următoare, după ce primăriile își vor reașeza cheltuielile, prin acest pachet de legi li se întăresc competențele administrației publice locale destul de mult: de la disciplina construcțiilor și urbanism, la încasări de taxe și impozite, politici de dezvoltare, descentralizarea unor competențe către autoritățile locale și transferul unor active de la bugetul de stat, care le vor permite să facă administrație și să devină factori reali de dezvoltare.

Dar acest lucru atrage și mai multă responsabilitate. Vor trebui să se bazeze mai mult pe banii pe care îi încasează din impozitele locale, iar sumele de transfer de la bugetul de stat pentru funcționarea primăriilor vor fi acordate direct proporțional cu gradul de încasare a impozitelor.

În același timp, din încasările suplimentare și din economiile realizate la bugetul de stat, va trebui ca în anii următori să continuăm finanțarea lucrărilor din programul Anghel Saligny, astfel încât acestea să fie finalizate. Sunt contracte mari încheiate în acești ani și investițiile trebuie eșalonate, dar mai ales finalizate și valorificate în interesul comunităților. Dacă investițiile nu sunt terminate la timp, ele se degradează”, a afirmat premierul.