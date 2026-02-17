Prima pagină » Politic » Bolojan, despre pachetul de sprijin propus de PSD: Orice propunere trebuie acoperită financiar

Aflat în direct la TVR Info, premierul Ilie Bolojan a precizat, referitor la pachetul de sprijin pentru categoriile vulnerabile, propus de PSD, că „orice propunere legislativă trebuie acoperită financiar”.
Daiana Rob
17 feb. 2026, 22:48, Politic

În condițiile în care un partid, un minister, dorește să facă anumite propuneri pentru a genera niște politici într-o direcție sau alta, atunci când ești într-o coaliție, așa cum spune și protocolul, aceste lucruri ar trebui discutate în prealabil, și ceea ce se convine între parteneri, ceea ce este suportabil, subliniez, pentru că orice propunere, oricât ar suna de bine, la un moment dat trebuie acoperită financiar. Ori, dacă noi nu avem acești bani, lucrurile nu sunt în regulă”, a declarat premierul Bolojan în direct la TVR Info. 

Întrebat dacă social-democrații, care au vorbit insistent despre acest pachet de măsuri în ultimele luni, i-au prezentat premierului detalii legate de sursele de finanțare, premierul Ilie Bolojan a răspuns:

În discuțiile din coaliție nu au fost astfel de discuții pe tema asta și v-am spus, nu e o problemă că un partid vine cu un proiect, cu o propunere. Le vom discuta în perioada următoare”, a declarat premierul. 

Reamintim că social-democrații au propus un pachet de sprijin care vizează cetățenii din categoriile vulnerabile, precum familiile cu venituri reduse, vârstnicii sau copiii cu dizabilități, pachet care ar avea un impact bugetar estimat la aproximativ 2,3 miliarde de lei. Florin Manole, ministrul Muncii a precizat că acești bani ar fi luați din bugetul statului.

Luni seară, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a amenințat că PSD nu va aproba bugetul dacă acesta nu va include măsurile propuse de social-democrați, între care și acest pachet de sprijin.

 

