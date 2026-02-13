Bolojan despre relația cu Nicușor Dan: Eu am sesizat susținerea președintelui

„Avem o relație instituțională corectă, colaborăm, ne întâlnim periodic și, cel puțin, pe toate problemele de politică externă sau de apărare, echipele noastre au lucrat convergent în așa fel încât să existe poziții unitare ale României în aceste domenii, având în vedere că anumite responsabilități, cel puțin în zona Comisia Europene, de exemplu, și a Consiliului European, sunt partajate între ministere, Guvern și domnul președinte”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, la Europa FM.

Privind susținerea Guvernului de către președinte, premierul a spus: „Pe toate problemele de bază, eu am sesizat că domnul președinte a fost alături de inițiativele guvernamentale”, punctând că reformele asumate de Executiv nu țin de o culoare politică ci o necesitate pentru statul român.

Acesta a exemplificat susținerea președintelui în reforma pensiilor magistraților. „Întâlnirea cu magistrații pe tema pensiilor speciale a avut loc la Cotroceni în prezența domnului președinte. Au organizat această mediere și atunci când a constatat că practic poziția guvernului a fost rațională, ați văzut că am fost aliniați”, susține Bolojan.