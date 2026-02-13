Premierul Bolojan, după intrarea în recesiune tehnică: Din a doua jumătate a acestui an vom vedea că lucrurile se reașează

„Aceasta este o situație temporară, în mod evident. Eu nu sunt adeptul proiectării unor așteptări foarte optimiste, că asta am făcut an de zile lumea politică, și uitați-vă în ce situație am ajuns”, a spus Ilie Bolojan, vineri, la Europa FM.

Premierul a subliniat că actualul context economic este rezultatul unor decizii dificile care nu puteau fi evitate.

Întrebat despre așteptările pe care le are, Ilie Bolojan a explicat: „Așteptările sunt că, în perioada următoare, după ce se închide bugetul de stat, după ce închidem toate măsurile parte legate de administrație, de reducerea în administrație și de reașezarea administrației, parte legate de măsurile de relansare, de corecțiile pe care trebuie să le facem în domeniile energetice și în câteva domenii strategice, în a doua jumătate a anului, aceste efecte colaterale vor fi deja absorbite de economie”.

Șeful Guvernului a mai declarat că din a doua jumătate a anului 2026, se vor crea premise pentru creștere economică, precizând că există deja semnale pozitive privind evoluția inflației.

„Eu spun că din a doua jumătate a acestui an vom vedea că lucrurile se reașează și prin măsurile care au fost deja luate, prin măsurile care le vom lua în perioada următoare, pe componenta de energie, pe componentele de economie, vom reașeza lucrurile și vom crea condiții pentru creștere economică”, susținut Bolojan

Economia României a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) față de trimestrele anterioare, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică INS.