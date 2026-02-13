Saloanele de înfrumusețare din toată țara, amendate cu peste 1 milion de lei. Condițiile insalubre în care funcționau acestea

Potrivit comunicatului publicat pe Facebook de ANPC, peste 500 de operatori economici din domeniul serviciilor de înfrumusețare au fost verificați la nivel național. Inspectorii au dat 306 amenzi, în valoare de peste 1,22 milioane de lei.

Inspectorii au dat și 283 de avertismente. ANPC a oprit de la comercializare produse în valoare de peste 4.000 de lei, iar activitatea a 11 saloane de înfrumusețare a fost suspendată temporar.

De asemenea, inspectorii s-au văzut nevoiți să anunțe Poliția, din cauza împiedicării actului de control.

Neregulile identificate de inspectori

Cele mai multe saloane prestau servicii în saloane neautorizate. Printre principalele nereguli identificate de inspectori se numără reutizilarea materialelor cu depuneri de păr și impurități, fără a fi curățate corespunzător. Pe imaginile publicate de ANPC pe pagina de Facebook se vede văd pieptenii cu resturi de păr și bucăți de piele și grăsime, dar și mașini de tuns încărcate cu păr și impurități.

Saloanele nu aveau nici evidențe pentru operațiunilor de igienizare, sterilizare și dezinfectare a instrumentarului și suprafețelor de lucru, iar saloanele nu respectau condițiile de igienă.

Unele dintre saloanele vizate foloseau produsele cosmetice vizate cu termen de valabilitate depășit. În imagini se văd produse de îngrijire a părului, dar și geluri expirate câteva luni, un an, sau chiar doi ani.

Saloanele de înfrumusețare vizate au oferit produse și proceduri care nu respectă standardele de siguranță. Pe imaginile publicate se vede cum unele dintre cosmetice erau atât de utilizate încât nu se mai vedea pe etichetă lista de ingrediente și nici perioada desfacerii recipientelor.

Saloanele care ofereau și servicii de manichiură, încă utilizau geluri care conțin TPO, deși ingredientul a fost interzis în astfel de produse cosmetice încă din septembrie 2025.

Alte amenzi s-au dat și pentru informarea incompletă, incorectă sau imprecisă a clienților cu privire la serviciile oferite, facilități, materialele utilizate, durata procedurilor și tarifele practicate. De asemenea, angajații nu purtau echipamente de protecție.

„Încrederea consumatorilor este fundamentul oricărui serviciu. Controalele noastre arată că, în multe cazuri, sănătatea oamenilor este tratată superficial. Produsele expirate sau interzise, lipsa igienei și ignorarea regulilor de siguranță pot avea consecințe grave. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor nu va rămâne indiferentă. Respectarea legii nu este opțională, iar protejarea cetățenilor rămâne prioritatea noastră”, a declarat președintele ANPC, Ionel Cristinel Obretin.

Reprezentanții ANPC precizează că acțiunile de control vor continua.