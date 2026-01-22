ANPC avertizează: Ce trebuie să verifici înainte să urci pe pârtie ca să nu riști accidente

La punctele de plecare ale pârtiilor trebuie să existe informații vizibile obligatorii, avertizează ANPC.

Panouri de informare care indică traseele și gradul de dificultate. Reguli de conduită ale schiorilor, inclusiv zone impracticabile sau periculoase în funcție de condițiile meteorologice.

Programul zilnic de funcționare al pârtiilor trebuie afișat clar. Date meteorologice actualizate: temperatura, grosimea stratului de zăpadă, viteza vântului, gradul de vizibilitate. Informații despre postul de prim ajutor și modul de colaborare cu echipa Salvamont.

Garduri sau plase de protecție în zonele periculoase sunt obligatorii. Obstacolele care nu pot fi îndepărtate trebuie semnalizate clar.

Recomandări pentru siguranța schiorilor

Verificați starea echipamentului închiriat: legături, clăpari, schiuri. Alegeți pârtiile adecvate nivelului de pregătire – începător, mediu sau avansat. Respectați regulile de comportament pe pârtie și semnalizarea.

Purtați echipament de protecție: cască, ochelari, mănuși. Acestea pot face diferența între un accident minor și unul grav.

Drepturile consumatorului la schi

Solicitați bon fiscal sau factură pentru skipass, închiriere sau lecții. Verificați documentul care certifică pregătirea monitorului de schi. Verificați condițiile de utilizare ale skipass-ului: valabilitate, posibilitate de rambursare.

Informați personalul imediat în caz de accident sau defecțiuni. Aveți dreptul la servicii sigure, pârtii întreținute și instalații funcționale.

Patinajul pe gheață – reguli de siguranță

Asigurați-vă că patinele sunt bine fixate și ascuțite corespunzător. Nu intrați pe gheață dacă este aglomerat excesiv sau dacă există zone deteriorate. Purtați mănuși și, pentru copii, cască de protecție.

Solicitați bon fiscal pentru intrare și închirierea patinelor. Aveți dreptul la o gheață întreținută, curată și sigură. Verificați durata sesiunii și regulile de acces afișate la intrare.

Parcurile de distracții de iarnă

Verificați existența autorizației de funcționare. Consultați panoul de informare de la intrare. Citiți panoul de avertizare care trebuie să conțină: datele de identificare ale exploatantului, numerele de urgență (112, salvare, pompieri, poliție, protecția consumatorilor), harta parcului.

Respectați zonele delimitate și aleile de acces. Verificați condițiile de siguranță și confort. Parcul trebuie să dispună de: toalete funcționale, apă curentă, iluminat adecvat pe timp de seară, condiții de igienă corespunzătoare sezonului rece.

Informați-vă despre regulile fiecărui echipament. Respectați indicațiile personalului și restricțiile de vârstă, înălțime sau greutate. Nu utilizați echipamentele dacă par deteriorate sau nesupravegheate.

ANPC reamintește că informarea și respectarea regulilor de siguranță sunt esențiale pentru o vacanță de iarnă fără incidente.