TVR riscă întreruperea emisiei după 70 de ani de funcționare continuă

Întâlnire decisivă la Palatul Parlamentului

Luni, 9 martie, la Palatul Parlamentului a avut loc o întâlnire de lucru între Adriana Săftoiu, Președinte-Director General al SRTv, însoțită de membri ai Consiliului de Administrație, și Gheorghe-Ioan Bota, Președintele Comisiei pentru Cultură și Media a Senatului României.

Discuțiile au vizat o serie de amendamente propuse de conducerea Televiziunii Române la proiectul de buget al instituției, pentru suplimentarea finanțării în anul 2026. Obiectivul este realizarea unor investiții absolut necesare pentru asigurarea continuității emisiei și îndeplinirea misiunii publice a Televiziunii.

La întâlnire au participat din partea SRTv Adriana Săftoiu, Monica Ghiurco, Catrinel Paula Trofin, Radu Carp, Cristinel Godinac și Sorin Torică, membri ai Consiliului de Administrație, și Mihaela Woytovict, director interimar al Direcției Economice, potrivit unui comunicat.

Investițiile prioritare pentru continuitatea emisiei

Pe lista priorităților SRTv, sistemul de producție digitală a știrilor are prioritate zero. Această investiție este critică pentru înlocuirea infrastructurii Direcției Știri și Sport, care a ajuns la pragul de uzură tehnologică. În lipsa unei intervenții urgente, SRTv riscă întreruperea producției și difuzării programelor de știri, respectiv a emisiei serviciului public de televiziune.

Alte investiții propuse includ:

Retehnologizarea Studiourilor Teritoriale: pentru eliminarea discrepanței între producția HD și emisia SD către public.

Sistem automatizare emisie pentru canale tematice și internaționale: pentru a elimina riscul defecțiunilor și a asigura continuitatea emisiei chiar și în caz de avarii.

Sistem de transport semnal HD prin internet public cu întârziere mică: pentru reducerea întârzierilor și erorilor de sincronizare audio-video și scăderea costurilor operaționale.

Sistem modular creare profile de emisie pentru satelit, cablu și digital terestru: pentru înlocuirea platformei de procesare semnal aflată într-un stadiu avansat de degradare tehnică.

Modernizarea infrastructurii de servere și sisteme de stocare date: pentru protecția patrimoniului digital și asigurarea performanței fluxurilor de lucru digitale.

Susținere parlamentară pentru finanțare

Adriana Săftoiu a subliniat că bugetul actual nu permite realizarea acestor investiții vitale, din cei 500 de milioane de lei alocați anual aproximativ 395 de milioane fiind fond salarial.

Gheorghe-Ioan Bota și-a exprimat disponibilitatea de a susține suplimentarea bugetului pentru modernizare și reabilitare, menționând că finanțarea vizează exclusiv investiții critice și nu majorarea fondului de salarii.

Amendamentele au fost elaborate de un grup de lucru al SRTv, constituit în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 18 februarie, și vor fi prezentate Comisiilor de specialitate înainte de votarea bugetului României.