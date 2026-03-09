Prima pagină » Social » Comisia Europeană a aprobat banii pentru finalizarea a nouă spitale din România

Comisia Europeană a aprobat luni transferul a 522 de milioane de euro, sumă necesară pentru finalizarea a nouă spitale din România, a anunțat Roxana Mînzatu, vicepreședinta CE.
09 mart. 2026, 19:51, Social

„Am aprobat azi transferul a 522 milioane Euro către Programul Sănătate 2021-2027 pentru a ne asigura că România va putea finaliza nouă spitale noi. Investițiile au fost preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a scris pe Facebook Roxana Mînzatu.

Potrivit acesteia, în urma modificării, perioada de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate s-a extins de la 31 decembrie 2029 la 31 decembrie 2030.

Vor beneficia de această finanțare următoarele spitale:
– Spitalul Județean de Urgență Oradea,
– Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia,
– Institutul Regional de Oncologie Timișoara,
– Spitalul Județean de Urgență Bacău,
– Spitalul Județean de Urgență Argeș,
– Spitalul Județean de Urgență Vaslui,
– Spitalul Județean de Urgență Giurgiu,
– Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești,
– Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din București.

„Spitalele au fost selectate de către autoritățile române și au fost prioritizate în funcție de stadiul implementării, obiectivul fiind îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale esențiale și la îngrijiri de calitate”, adaugă vicepreședinta CE.

Roxana Mînzatu anunță că în cadrul componentelor finanțate prin ESF+ va fi introdusă și o nouă măsură pentru sănătatea reproductivă, în valoare de 16,1 milioane de euro, destinată sprijinirii tratamentelor de fertilizare in vitro pentru grupuri vulnerabile.

