Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutor de stat de 150 de milioane de euro pentru stocarea energiei în România

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat notificată de România în valoare de 150 de milioane de euro (aproximativ 764 milioane de lei) destinată dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice.
06 mart. 2026, 15:09, Economic

Măsura face parte din eforturile de susținere a tranziției energetice și este aliniată obiectivelor Pactul pentru o industrie curată, arată vineri Comisia Europeană într-un comunicat.

Schema are ca scop instalarea unor noi sisteme de stocare a energiei electrice cu o capacitate totală de cel puțin 2.174 MWh, pentru a facilita integrarea energiei din surse regenerabile în sistemul energetic național.

Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi pentru investiții în sisteme autonome de stocare a energiei în baterii.

Finanțarea va proveni din Fondul pentru modernizare al Uniunii Europene. Beneficiarii vor fi selectați printr-o procedură competitivă.

Schema poate fi aplicată până la 31 decembrie 2030.

Potrivit Comisiei, măsura este necesară și proporțională pentru a accelera tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și pentru a sprijini dezvoltarea unor activități economice importante pentru implementarea politicilor climatice ale Uniunii Europene.

Programul este aprobat în cadrul Cadrul privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF), adoptat la 25 iunie 2025. Acesta permite statelor membre să sprijine investițiile în energie regenerabilă, stocarea energiei, decarbonizarea industriei și dezvoltarea tehnologiilor curate.

