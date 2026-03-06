Gabriel Biriș critică dur OUG 7: „Idei bune, implementare horror”. Probleme pentru mașinile în leasing

Avocatul și consultantul fiscal Gabriel Biriș critică dur prevederile din OUG 7, atrăgând atenția că actul normativ ar putea genera noi probleme administrative și blocaje pentru contribuabili.

Acesta spune că situația reflectă modul în care sunt redactate unele legi în România.

„Din nou despre «noi muncim, noi nu gândim»… De fapt nu noi, ci «deștepții» noștri ce scriu legile!”, afirmă Biriș.

Economistul precizează că a mai semnalat probleme legate de această ordonanță, intrată în vigoare pe 25 februarie, la scurt timp după publicarea ei.

„Am scris despre problema generată de intrarea în vigoare pe 25.02 a OUG 7, publicată pe 25.02 la ora 23:19. Acum am dat de altă belea în aceeași OUG 7”, spune acesta.

Obligația certificatului fiscal, extinsă și la mașini

Potrivit economistului, ordonanța introduce obligativitatea prezentării certificatului fiscal de la Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) nu doar pentru tranzacțiile cu case și terenuri, ci și pentru vânzarea sau transferul mașinilor.

„Prezentarea certificatului fiscal de la DITL de către cumpărător este obligatorie nu numai la case sau terenuri, ci și la mașini”, explică Biriș.

Acesta spune însă că prevederea ridică mari semne de întrebare în cazul autoturismelor achiziționate prin leasing financiar.

Semne de întrebare pentru zecile de mii de mașini în leasing

Biriș atrage atenția că, în cazul leasingului financiar, impozitul local este plătit de utilizatorul mașinii, nu de firma de leasing care deține juridic bunul până la finalul contractului.

„OK. Ce facem însă cu zecile de mii de mașini luate în leasing financiar (pentru care oricum plata impozitului local e datorată de utilizator)?”, întreabă economistul.

El avertizează că noua regulă ar putea duce la situații absurde în care transferul de proprietate este blocat, deși utilizatorul și-a plătit toate obligațiile.

„Rămân firmele de leasing cu ele pe stoc? Nu le mai transferă proprietatea utilizatorilor dacă au datorii la DITL, deși sunt plătite?”, afirmă Biriș.

Riscul pentru clienți: rate plătite, dar fără mașină

Economistul ridică și problema riscului pentru clienții care au plătit integral ratele și impozitele locale, dar ar putea depinde de situația fiscală a firmei de leasing.

„Și eu, dacă am o mașină în leasing, ce mă fac dacă la sfârșit aflu că firma de leasing nu și-a plătit cine știe ce impozit local? Rămân fără mașina pentru care am plătit și ratele și impozitul local?”, spune Biriș.

Critici la adresa valului de ordonanțe

În final, economistul lansează un apel către autorități să oprească adoptarea rapidă a ordonanțelor de urgență fără o analiză suficientă a efectelor.

„Domnule Ilie Bolojan, sincer, cred că trebuie să opriți avalanșa asta de OUG-uri, pur și simplu nu are cine să vi le scrie! Idei bune, implementare horror!”, afirmă el.

Biriș ironizează și reacțiile politice la criticile aduse actelor normative.

„Îl aștept și pe dl. Cseke Attila să vorbească din nou de «afirmații arbitrare», că deh!, guvernarea te face să te crezi infailibil!”

Economistul spune că există riscul ca autoritățile să fie nevoite să intervină din nou legislativ pentru a corecta erorile.

„Așteptăm acum o altă OUG, care să corecteze alte tâmpenii făcute în trecutul mai mult sau mai puțin recent.”