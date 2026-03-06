Moody’s confirmă stabilitatea economiei României. Deficitul ar urma să scadă la 6,3% din PIB până în 2026

Moody’s Ratings a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României și confirmă potențialul de creștere economică al țării, precum și capacitatea economiei de a rezista la șocuri externe.

Raportul arată că măsurile de consolidare fiscală adoptate în 2025 au început să îmbunătățească perspectivele bugetare ale României și subliniază importanța menținerii disciplinei bugetare pentru stabilizarea datoriei publice.

Nazare: Moment important pentru buget

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că evaluarea Moody’s vine într-un moment important, înaintea definitivării bugetului de stat.

„Analiza Moody’s confirmă faptul că România deține o economie stabilă și un grad de dezvoltare care ne oferă o poziție competitivă în regiune. Evaluarea vine într-un moment important, înaintea adoptării bugetului de stat, care trebuie definitivat cât mai rapid într-o formă responsabilă și corectă”, a declarat vineri Nazare.

Deficit în scădere

Potrivit acestuia, măsurile adoptate anul trecut pentru corectarea dezechilibrelor bugetare încep să se vadă în evoluția deficitului: „Am adoptat măsuri ferme în 2025 pentru a corecta dezechilibrele bugetare, iar rezultatele se văd deja în scăderea graduală a deficitului. Acest lucru transmite din ce în ce mai multă încredere investitorilor și agențiilor de rating”.

Conform agenției, deficitul bugetar, care a atins 9,3% din PIB în 2024, era estimat la aproximativ 8,2% în 2025 și ar putea ajunge la 6,3% din PIB până la finalul anului 2026.

Datorie peste pragul de 60%, dar stabilă

În același timp, datoria publică ar urma să crească până la 62,9% din PIB în 2027, peste pragul de referință de 60% stabilit la nivelul Uniunii Europene, și să se stabilizeze ulterior în jurul nivelului de 65% din PIB. Agenția consideră însă că România își păstrează o capacitate solidă de a-și plăti datoriile.

Fondurile PNRR, disponibile până la finalul lui 2026

Raportul Moody’s atrage atenția că reducerea deficitului după 2026 și stabilizarea datoriei la niveluri compatibile cu ratingul actual rămân provocări importante pentru politica fiscală. Agenția de rating subliniază și rolul fondurilor europene în susținerea economiei. Potrivit acesteia, absorbția banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență până în august 2026 va fi esențială pentru menținerea creșterii economice și pentru evitarea unei posibile contracții economice.

Deși proiectele au fost implementate cu întârzieri din 2024, agenția notează că procesul a fost accelerat în ultima perioadă, iar România ar putea accesa cea mai mare parte a finanțării rămase până la finalul anului 2026.

Ratingul României, perspectivă stabilă

Moody’s estimează că perspectiva ratingului de țară al României ar putea reveni la stabilitate dacă programul de consolidare fiscală adoptat în 2025 va fi implementat integral și continuat și după 2027, chiar dacă într-un ritm mai moderat.