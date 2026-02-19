Prima pagină » Economic » Ministrul Finanțelor, după decizia CCR privind pensiile speciale: Alexandru Nazare: Dobânda la care se împrumută România a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani

Ministrul Finanțelor, după decizia CCR privind pensiile speciale: Alexandru Nazare: Dobânda la care se împrumută România a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani

România beneficiază de o dobândă mai mică la împrumuturile sale, semn de încredere a investitorilor în măsurile Guvernului, după decizia CCR de miercuri, a transmis, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Ministrul Finanțelor, după decizia CCR privind pensiile speciale: Alexandru Nazare: Dobânda la care se împrumută România a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Mădălina Prundea
19 feb. 2026, 16:54, Economic

Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, a anunțat joi, ministrul Finanțelor, într-o postare pe Facebook.

„Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România. După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale — o reformă esențială, cerută și de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR — obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului”, a transmis ministrul Finanțelor, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Alexandru Nazare, continuarea acestui trend înseamnă cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung.

„Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar. Iar consecvența reformelor se va vedea direct și în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung — adică mai mulți bani pentru investiții și dezvoltare. România merită încrederea tuturor”, a comentat ministrul Finanțelor.

Screenshot

Ce au decis judecătorii constituționali

Reuniți într-o nouă ședință a Curții Constituționale și după 5 amânări, cei 9 judecători ai CCR au luat joi decizia pe reforma pensiilor speciale ale magistraților pe care a insistat premierul Ilie Bolojan. Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu cu respectarea art.114 din Constituție, întrucât a reglementat un domeniu omogen de relații sociale și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii.

Comisia Europeană a confirmat, la solicitarea Mediafax, că a luat act de decizia Curții Constituționale a României privind pensiile speciale, iar rezultatul evaluării sale privind respectarea jalonului aferent va fi anunțat oficialilor români.

Cât plătește România pe dobânzi externe

Conform celor mai recente date publicate de Banca Națională a Românei, în 2025, datoria externă totală a crescut cu 23,83 miliarde de euro, până la 227,34 miliarde de euro.

Peste trei sferturi din aceasta (78,9%) este datoria externă pe termen lung, respectiv 179,43 miliarde de euro.

În această sumă intră și operațiunile băncii centrale, ale companiilor sau persoanelor private, dar cea mai mare parte provine din creditele administrației publice, respectiv 125,57 de miliarde de euro la finalul anului trecut.

Serviciul datoriei externe – adică suma de plată pentru rate și dobânzi – a fost, în total, de 85,79 de miliarde de euro în 2025.

Din această sumă, costurile administrației publice cu dobânzile au fost de 11,48 de miliarde de euro în 2025, conform datelor BNR.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Donald Trump nu a știut cine este Nicușor Dan: „Domnule prim-ministru Dan...”
Gandul
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Cum să consumi corect alimentul care acționează ca un Ozempic natural. Altfel riști să-ți blochezi tractul digestiv
CSID
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor